2025-09-10 06:29:02
Φωτογραφία για e-ΕΦΚΑ: Στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr) τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων
Πλέον, κάθε συνταξιούχος που επισκέπτεται την υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί την αυτόματη κοινοποίηση των ενημερωτικών του στη Θυρίδα Gov.gr, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση και ασφαλή πρόσβασηeleftherostypos.grΑπό την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα δυνατότητα κοινοποίησης των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr), μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ελένη Τσολάκη – Το τρέιλερ του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον αέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ελένη Τσολάκη – Το τρέιλερ του «Πρωινού Σαββατοκύριακου» στον αέρα
24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων κάθε Σάββατο - Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
24ωρη λειτουργία Μετρό, Τραμ και Λεωφορείων κάθε Σάββατο - Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
Εντοπίστηκε σώα από πολίτη που είδε το SILVER ALERT
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
Συντάξεις: Ο ΕΦΚΑ επανυπολογίζει 45.000 περιπτώσεις – Μέση επιστροφή €8.500
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
ΕΦΚΑ: Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Σεπτεμβρίου 2025
Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Αυγούστου 2025
Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων μηνός Αυγούστου 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μικρής διάρκειας διακοπή στην ύδρευση της Κανδήλας για αποκατάσταση βλάβης.
Μικρής διάρκειας διακοπή στην ύδρευση της Κανδήλας για αποκατάσταση βλάβης.
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Με αφορμή ένα «θαύμα»
Με αφορμή ένα «θαύμα»
GRAND HOTEL: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Αυτή την ώρα θα παίζει
GRAND HOTEL: Πότε θα κάνει πρεμιέρα η σειρά του ΑΝΤ1 - Αυτή την ώρα θα παίζει
Δήμος Βερύκιος: Η πρόταση απο άλλο κανάλι και το το φινάλε της καριέρας του...
Δήμος Βερύκιος: Η πρόταση απο άλλο κανάλι και το το φινάλε της καριέρας του...