2025-09-10 06:29:02

Πλέον, κάθε συνταξιούχος που επισκέπτεται την υπηρεσία μπορεί να αιτηθεί την αυτόματη κοινοποίηση των ενημερωτικών του στη Θυρίδα Gov.gr, εξασφαλίζοντας έτσι άμεση και ασφαλή πρόσβασηeleftherostypos.grΑπό την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 τίθεται σε λειτουργία η νέα δυνατότητα κοινοποίησης των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων στη Θυρίδα Πολίτη (my.gov.gr), μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ