2025-11-15 11:29:18

Δυναμικά συνεχίζεται ο ανταγωνισμός στα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα, με τις χθεσινές επιδόσεις να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού και τις ανακατατάξεις στην πρωινή ζώνη.



Το “Happy Day” στον Alpha σημείωσε μια εντυπωσιακή επίδοση, φτάνοντας το 21,3%, ποσοστό που το φέρνει στην κορυφή της πρωινής ζώνης και το καθιστά από τους μεγάλους νικητές της ημέρας.



Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και η “Κοινωνία Ώρα MEGA”, η οποία με 20,2% συνέχισε να αποδεικνύει ότι αποτελεί από τις πιο σταθερές δυνάμεις στην ενημέρωση, με σταθερό και πιστό κοινό.



Ακολουθεί η “Ώρα Ελλάδος” του OPEN με 9,4%, με το “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1 στο 8,5%. Η εκπομπή “Σήμερα” στον ΣΚΑΪ έκλεισε τη μέρα με 6,6%.



Πηγή: tvnea.com



