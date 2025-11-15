2025-11-15 11:29:18
Φωτογραφία για Πρωινά ενημερωτικά: Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το “Happy Day” στον Alpha
Δυναμικά συνεχίζεται ο ανταγωνισμός στα πρωινά ενημερωτικά προγράμματα, με τις χθεσινές επιδόσεις να δείχνουν ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του κοινού και τις ανακατατάξεις στην πρωινή ζώνη.

Το “Happy Day” στον Alpha σημείωσε μια εντυπωσιακή επίδοση, φτάνοντας το 21,3%, ποσοστό που το φέρνει στην κορυφή της πρωινής ζώνης και το καθιστά από τους μεγάλους νικητές της ημέρας.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και η “Κοινωνία Ώρα MEGA”, η οποία με 20,2% συνέχισε να αποδεικνύει ότι αποτελεί από τις πιο σταθερές δυνάμεις στην ενημέρωση, με σταθερό και πιστό κοινό.

Ακολουθεί η “Ώρα Ελλάδος” του OPEN με 9,4%, με το “Καλημέρα Ελλάδα” στον ΑΝΤ1 στο 8,5%. Η εκπομπή “Σήμερα” στον ΣΚΑΪ έκλεισε τη μέρα με 6,6%.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δυνατές επιδόσεις για την εκπομπή “Αποκαλύψεις” στη μεσημεριανή ζώνη
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σαρωτική πρωτιά για το Super Κατερίνα – Μεγάλη μάχη στη ζώνη των πρωινών ψυχαγωγικών
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Το Σόι Σου» πρώτο στην prime time – Τα αναλυτικά ποσοστά
«Το Σόι Σου» πρώτο στην prime time – Τα αναλυτικά ποσοστά
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το “Deal” με εντυπωσιακά ποσοστά - Συνεχίζει χαμηλά η εκπομπή "Το Χουμε"...
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
Πρωτιά για το Happy Day στο δυναμικό κοινό – Σημαντικές διαφοροποιήσεις στον πίνακα τηλεθέασης των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Απογευματινή ζώνη: Συνεχίζει με πρωτιά το DEAL
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Δημήτρης Πιατάς για Μάρκο Σεφερλή: Είναι τεράστιος κωμικός ηθοποιός, δεν είναι τυχαία η επιτυχία του
Το
Το "Εδώ TV!" κάνει σήμερα στις 16:00 πρεμιέρα στο OPEN
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανάπτυξη υπέρ-τρένου Hyperloop στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1
ALPHA: Προκριματικά Μουντιάλ 2026! | Σάββατο 15/11 & Τρίτη 18/1