Την Τρίτη το μεσημέρι, ο Δήμος Βερύκιος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και στον Χάρη Λεμπιδάκη στον ΣΚΑΪ. Ο έμπειρος δημοσιογράφος στάθηκε στην πολύχρονη συνεργασία του με το Happy Day στην πρωινή ζώνη, αλλά και στις αλλαγές που έχουν φέρει νέο αέρα στη Super Κατερίνα.Ειδικότερα, ο Δήμος Βερύκιος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «είμαι παραπάνω από 40 χρόνια στον χώρο, 45. Δεν θέλω να πάρω σύνταξη και να ηρεμήσω, όχι. Θα ηρεμήσω και θα ξεκουραστώ όταν πάρω τη λεωφόρο αναπαύσεως. Τώρα, αυτή τη στιγμή, θα απαντήσω πως θα ήθελα το Happy Day να είναι το φινάλε της καριέρας μου. Δεν ξέρεις, όμως, η ζωή πως τα φέρνει. Δεν είμαι δογματικός».«Ό,τι θέλει ας έρθει (σ.σ. απέναντι από την πρωινή εκπομπή του Alpha). Το Happy Day στη ζωή μου μπήκε χωρίς να το πάρω είδηση. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ένιωσα κούραση αλλά ένταση… καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε και από μία ένταση αλλά η ένταση μας τρέφει».«Δεν είναι κακό να γίνεται σχεδόν ριζική αλλαγή σε μια εκπομπή. Πολλές φορές έχει αποδειχθεί ότι είναι και βάλσαμο. Θα το δούμε» πρόσθεσε εν συνεχεία, σχετικά με την ανανεωμένη ομάδα της Κατερίνας Καινούργιου, ο Δήμος Βερύκιος στην καθημερινή εκπομπή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ. «Το Κατερινάκι το αγαπάμε και το στηρίζουμε γιατί είναι Κατερινάκι. Τώρα, όλα τα άλλα… άσχετα αν μας τσαντίζει».Μάλιστα ο Χάρης Λεμπιδάκης αποκάλυψε ότι υπήρχε πρόταση απο τον ΑΝΤ1 για να ενταχθεί στο κεντρικ;o δελτίο ειδήσεων του σταθμού.Πηγή: tvnea.com