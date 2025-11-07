Στην κορυφή της πρωινής ζώνης βρέθηκε το Happy Day του Alpha, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακό ποσοστό τηλεθέασης 17,7%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία ημέρα την ισχυρή του θέση στο κοινό που ξεκινά την ημέρα του με ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το Κοινωνία Ώρα Mega με 15,5%, συνεχίζοντας τη σταθερή πορεία που χαρακτηρίζει την εκπομπή στις καθημερινές μετρήσεις.

Το Σήμερα του ΣΚΑΪ σημείωσε 10,3%, συγκρατώντας ένα αξιοπρεπές ποσοστό σε μια έντονα ανταγωνιστική ζώνη.

Στο Open, το Ώρα Ελλάδος κατέγραψε 7,8%, ενώ το Καλημέρα Ελλάδα στον ΑΝΤ1 κινήθηκε στο 6,3%.

Σημαντικά χαμηλότερη επίδοση είχε το Ορίστε Νωρίς της ΕΡΤ1, το οποίο βρέθηκε στο 1,6%.

Τα νούμερα αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά τη δυναμική των ιδιωτικών καναλιών στην πρωινή ενημερωτική ζώνη, με ορισμένες εκπομπές να διατηρούν σαφές προβάδισμα στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

