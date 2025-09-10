





Η Ελένη Τσολάκη επιστρέφει στον τηλεοπτικό αέρα με τη νέα της εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1, η οποία κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 08:30. Το επίσημο τρέιλερ παρουσιάστηκε το βράδυ της Τρίτης και δίνει μια πρώτη γεύση από το ανανεωμένο μαγκαζίνο.

Η γνωστή παρουσιάστρια ξεκινά τη μέρα της από το σπίτι και καταλήγει στο στούντιο, έχοντας στο πλευρό της μια δυνατή ομάδα: τον Πέτρο Κωστόπουλο, την Αφροδίτη Γραμμέλη, τον Νίκο Μισίρη, τον Λευτέρη Κουμαντάκη και τον σεφ Χρήστο Μοίρα.

Με θετική διάθεση και χαμόγελο, η Ελένη Τσολάκη τονίζει στο τρέιλερ: «Πρωινό Σαββατοκύριακο! Εδώ θα τα μάθουμε όλα, θα τα συζητήσουμε όλα και σας περιμένουμε όλους».

Το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 έρχεται για να δώσει άλλη ενέργεια στα πρωινά των Σαββατοκύριακων, συνδυάζοντας ενημέρωση, ψυχαγωγία και πολλές εκπλήξεις.

























Πηγή: tvnea.com