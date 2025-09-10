2025-09-10 09:35:06

Παρά την οργανωμένη δομή και το πρωτογενές ρεπορτάζ που επιχειρεί να παρουσιάσει, η εκπομπή «Το Χούμε» με τον Κώστα Τσουρό φαίνεται να μην κερδίζει ακόμα το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 3,6% στο δυναμικό κοινό, με αρκετές διακυμάνσεις στη διάρκειά της.



Αναλυτικά, η πορεία ανά 15λεπτο είχε ως εξής:



15:30 – 15:44 → 3,0%



15:45 – 15:59 → 3,2%



16:00 – 16:14 → 3,6%



16:15 – 16:29 → 3,4%



16:30 – 16:44 → 3,1%



16:45 – 16:59 → 3,0%



17:00 – 17:14 → 4,6%



17:15 – 17:29 → 4,7%



17:30 – 17:44 → 3,6%



Όπως φαίνεται, η εκπομπή κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά της. Το τηλεοπτικό στοίχημα για τον Κώστα Τσουρό και την ομάδα του παραμένει ανοιχτό: θα καταφέρει η εκπομπή να βρει τηλεοπτικό κοινό ή θα συνεχίσει να κινείται σε πολύ χαμηλές πτήσεις;



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ