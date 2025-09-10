2025-09-10 09:35:06
Φωτογραφία για «Το Χούμε»: Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Αναλυτικά τα 15λεπτα
Παρά την οργανωμένη δομή και το πρωτογενές ρεπορτάζ που επιχειρεί να παρουσιάσει, η εκπομπή «Το Χούμε» με τον Κώστα Τσουρό φαίνεται να μην κερδίζει ακόμα το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 3,6% στο δυναμικό κοινό, με αρκετές διακυμάνσεις στη διάρκειά της.

Αναλυτικά, η πορεία ανά 15λεπτο είχε ως εξής:

15:30 – 15:44 → 3,0%

15:45 – 15:59 → 3,2%

16:00 – 16:14 → 3,6%

16:15 – 16:29 → 3,4%

16:30 – 16:44 → 3,1%

16:45 – 16:59 → 3,0%

17:00 – 17:14 → 4,6%

17:15 – 17:29 → 4,7%

17:30 – 17:44 → 3,6%

Όπως φαίνεται, η εκπομπή κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα σχεδόν σε όλη τη διάρκειά της. Το τηλεοπτικό στοίχημα για τον Κώστα Τσουρό και την ομάδα του παραμένει ανοιχτό: θα καταφέρει η εκπομπή να βρει τηλεοπτικό κοινό ή θα συνεχίσει να κινείται σε  πολύ χαμηλές πτήσεις;

Πηγή: tvnea.com
Νέες τιμές σε ΜΥΣΥΦΑ (10/09/2025)
Νέες τιμές σε ΜΥΣΥΦΑ (10/09/2025)
Σέρρες: Με έκπληξη η πρεμιέρα της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη - Πότε θα γίνει;
Σέρρες: Με έκπληξη η πρεμιέρα της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη - Πότε θα γίνει;
