Φωτογραφία για Σέρρες: Με έκπληξη η πρεμιέρα της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη - Πότε θα γίνει;



Ο 2ος κύκλος της αγαπημένης σειράς «Σέρρες» έρχεται στον ΑΝΤ1 και… τα έχει όλα στο πολλαπλάσιο! Χιούμορ, τρυφερότητα, ζεστασιά, αγαπησιάρικη διάθεση, έρωτες, φιλία, αλληλεγγύη, καθημερινές αλήθειες και ανθρώπινες στιγμές.

Με εκρηκτικές δόσεις γέλιου και ισχυρές διαπροσωπικές αναταράξεις, η ιστορία γράφει τα νέα της κεφάλαια και όλοι αναζητούν τη φωτεινή πλευρά της αγάπης και της ζωής!

Οι ήρωες θα αγαπήσουν, θα αγαπηθούν, θα γκρεμίσουν τα στερεότυπα, θα βγάλουν όλες τις ταμπέλες από τη λέξη «σχέση», θα διασκεδάσουν και θα ανακαλύψουν τα αυτονόητα, δηλαδή ότι… all you need is love and fun!

Η σειρά του ΑΝΤ1 έρχεται τον Σεπτέμβριο και πιο συγκεκριμένα την Τρίτη 23 του μήνα στις 22:30 με διπλό επεισόδιο.

Δείτε το τρέιλερ 







Πηγή: tvnea.com
