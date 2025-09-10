2025-09-10 08:35:15
Από τις 10 Σεπτεμβρίου 2025 τίθενται σε ισχύ νέες χονδρικές τιμές για αρκετά ευρέως κυκλοφορούντα ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ φάρμακα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται γνωστά σκευάσματα όπως τα Panadol (Advance, Extra, Cold & Flu, σιρόπι) αλλά και το Comtrex και το PanmigraN.

Οι αυξήσεις κυμαίνονται από....



..... 2% έως 10%, μεσοσταθμικά περίπου 5%, γεγονός που σημαίνει ότι η τελική λιανική τιμή στα φαρμακεία θα επηρεαστεί αντίστοιχα.

Πρόκειται για προϊόντα που χρησιμοποιούνται καθημερινά από χιλιάδες ασθενείς, γεγονός που καθιστά τις αλλαγές αυτές ιδιαίτερα αισθητές για το καταναλωτικό κοινό.


Η Apple ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΝΕΑ iPhone ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΧ ΩΣ ΤΟ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟ AIR
