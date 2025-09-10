Η Apple ανακοίνωσε τα iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max, την νέα ναυαρχίδα της για φέτος και την πιο δυνατή συσκευή της σειράς iPhone 17. H Apple αφού μας είπε χιλιάδες φορές πόσο ανώτερο είναι το τιτάνιο από το αλουμίνιο, επιστρέφει τελικά στην κατασκευή από αλουμίνιο. Η συσκευή έρχεται με τον Apple A19 Pro, και πλέον διαθέτει νησίδα για την κάμερα που εκτείνεται σε όλο το πάνω μέρος της πλάτης, χωρίς όμως να αλλάξει την διάταξη των καμερών. Απλά μεγάλωσε τη νησίδα…

Το περσινό iPhone 16 Pro ήταν μια σχετικά προσεκτική ενημέρωση που πρόσθεσε μεγαλύτερες οθόνες, καλύτερη διάρκεια ζωής μπαταρίας και ένα κουμπί ελέγχου κάμερας στο πλάι του τηλεφώνου. Η σειρά 16 σηματοδότησε επίσης την πρώτη σοβαρή στροφή της Apple στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με την άτυχη κυκλοφορία του Apple Intelligence, το οποίο έχει μείνει πίσω από τους ανταγωνιστές του και έχει επικριθεί για την αποτυχία του να προσφέρει ορισμένες λειτουργίες που ανακοινώθηκαν πριν από ένα χρόνο.

Τώρα η Apple κάνει λίγη παραπάνω προσπάθεια και φέρνει νέες κάμερες στο iPhone 17 Pro / 17 Pro Max. Εξακολουθεί να διαθέτει τρεις κάμερες, όμως αυτή τη φορά χρησιμοποιεί αισθητήρες 48MP, για όλες τις κάμερες. Αυτό σημαίνει πως ο τηλεφακός θα δει σημαντική βελτίωση από τον αισθητήρα των 12MP που είχε πέρσι. Αναβάθμιση έχει και η Selfie κάμερα, που πλέον θα διαθέτει αισθητήρα 18MP και θα χρησιμοποιεί το Center Stage για να καδράρει κάθε φωτογραφία.

Οι βελτιώσεις στην κάμερα όμως δεν έμειναν εκεί, με τους τηλεφακούς να προσφέρουν πλέον 8Χ lossless zoom, όταν όμως η Apple εξήγησε τα χαρακτηριστικά, έχουμε 4X οπτικό ζουμ, το οποίο γίνεται 8Χ με hybrid zoom. Η τηλεφακός έχει διάφραγμα f/2.8 που είναι αρκετά καλά, ενώ διαθέτει και OIS.

Η βασική κάμερα είναι στα 48MP με φακός διαφράγματος f/1.78, ενώ δίπλα έχουμε τον υπερευρυγώνιο στα 48MP, με διάφραγμα στον φακό f/2.2.

Στο κομμάτι της οθόνης έχουμε 6.3 ίντσες για το iPhone 17 Pro και 6.9 ίντσες για το iPhone 17 Pro Max, που πρακτικά παραμένουν οι ίδιες με πέρσι, με τη διαφορά πως φέτος προστατεύονται από Ceramic Shield 2, που στην θεωρία είναι πιο ανθεκτικό.

iPhone Air: Η Apple ανακοινώνει ένα νέο είδος iPhone που δεν έχεις ξαναδεί!

Στο εσωτερικό θα βρούμε τον Apple A19 Pro, που υπόσχεται τις συνηθισμένες αναβαθμίσεις, τόσο σε απόδοση όσο και σε κατανάλωση, χωρίς η Apple να αφιερώνει χρόνο στο νέο chipset. Παράλληλα, η Apple αναφέρει πως το iPhone 17 Pro Max έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία που έχουμε δει σε iPhone, χωρίς όμως να αναφέρει πόσο μεγαλύτερη είναι η μπαταρία, πέρα από το ότι παρέχει μέχρι και 39 ώρες θέασης βίντεο για το Pro Max και 332 ώρες για το απλό Pro.

Το iPhone 17 Pro ξεκινά από 1.099 $, με το Pro Max να ξεκινά από 1.199 $, και τα δύο ξεκινούν από 256 GB αποθηκευτικού χώρου — και για πρώτη φορά, το Pro Max μπορεί να εξοπλιστεί με έως και 2 TB. Αν θέλετε την μεγάλη έκδοση, θα την βρείτε στα 1.999 δολάρια. Εδώ να θυμίσουμε πως αυτές οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρους όπως το ΦΠΑ, καθώς στις ΗΠΑ κάθε πολιτεία έρχεται με διαφορικούς φόρους. Οπότε υπολογίστε περίπου 20-25% καπέλο στις τιμές για τη χώρα μας.

H Apple ανακοίνωσε μόλις το iPhone Air το πιο λεπτό iPhone ever, που έχει πάχος μόλις 5.6 χιλιοστά, με τον ίδιο τον Tim Cook να αναφέρει ότι υπόσχεται κορυφαίες επιδόσεις στο πιο συμπαγές και μινιμαστικό design. Το νέο iPhone Air έρχεται με μια 6.5 ιντσών ProMotion οθόνη και με refresh rate που φθάνει τα 120Hz. Παράλληλα εξοπλίζεται με 3.000 nits φωτεινότητα, με την Apple να επισημαίνει ότι είναι το πιο ανθεκτικό iPhone με τιτάνιο και στις δυο πλευρές. Η οθόνη προστατεύεται από Ceramic Shield 2.

Η Apple ανακοίνωσε τa iPhone 17 Pro και 17 Pro Max από αλουμίνιο και μεγάλη μπαταρία

Στο εσωτερικό του θα συναντήσουμε το νέο Apple A19 Pro, το πιο ισχυρό chip μέχρι σήμερα και ένα νέο Apple modem το οποίο φέρει την ονομασία C1x. Παρά όμως το γεγονός ότι είναι τόσο λεπτό, η Apple υπόσχεται μπαταρία που θα κρατήσει μια ολόκληρη ημέρα, ενώ υποστηρίζει μόνο eSIMs για την καλύτερη εκμετάλλευση του χώρου, όπως σας είχαμε ενημερώσει εδώ και μέρες μέσα από το αποκλειστικό μας άρθρο. Τέλος φέρει το custom-designed N1 chip το οποίο ενσωματώνει Wi-Fi 7, Bluetooth και Thread connectivity

To iPhone Air έρχεται με μια 48MP κάμερα. Η selfie είναι των 18MP και υποστηρίζει το Center Stage, ένα χαρακτηριστικό που συναντάμε και στο απλό iPhone 17 για το οποίο γράψαμε εδώ και το οποίο επιτρέπει να χωρούν όλοι εύκολα στο κάδρο.

Το iPhone Air αποτελεί την απαρχή μιας νέας πολιτικής για την εταιρεία. Αποτελεί δηλαδή μέρος του σχεδίου της να αναβαθμίζει το design και τους τύπους των συσκευών της και όχι μόνο τα χαρακτηριστικά, ενώ η κυκλοφορία του συμπίπτει με την κυκλοφορία του iOS 26, του νέου λειτουργικού που θα έχει το νέο Liquid Glass design.

To iPhone Air παίρνει δηλαδή το μέρος του Plus στην οικογένεια και βρίσκεται πάνω από το απλό iPhone 17 αλλά φυσικά κάτω από το iPhone 17 Pro.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε δυο φωτογραφίες, που θέλουν να παρουσιάσουν την τεχνολογία που κατάφερε να ενσωματώσει η Apple σε μια τόσο λεπτή συσκευή.

Το iPhone 17 Air ανακοινώθηκε με τιμή από $999 για την έκδοση με 256GB αποθηκευτικού χώρου, που είναι η ίδια τιμή με αυτή που είχε πέρσι το iPhone 16 Pro, οπότε στη χώρα μας το περιμένουμε περίπου στα €1.239, αν κρίνουμε από την τιμή του 16 Pro πέρσι. Η συσκευή δε θα έρθει στην χώρα μας στο πρώτο κύμα, ενώ πιιανότατα θα την δούμε στα κατασατήματα στις 26 Σεπτεμβρίου, που είναι το δεύτερο κύμα κυκλοφορίας.

