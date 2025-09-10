2025-09-10 14:49:15
Φωτογραφία για «Το Σόι σου» επιστρέφει: Νέος κύκλος με 60 επεισόδια στον ALPHA - Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα;
Τα φώτα ανάβουν ξανά για τις αγαπημένες οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου, καθώς η δημοφιλής σειρά «Το Σόι σου» επιστρέφει στον ALPHA με ολοκαίνουργια επεισόδια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες, ενώ η ημερομηνία της πρεμιέρας παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Την είδηση επιβεβαίωσε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας μέσα από την εκπομπή Καλοκαίρι Παρέα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σύντομα θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι.

Ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει 60 επεισόδια, τα οποία θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα στον ALPHA, διατηρώντας ζωντανό το χιούμορ και τις οικογενειακές ανατροπές που αγαπήθηκαν από το κοινό.

Η επιστροφή του «Σόι σου» αναμένεται να αναστατώσει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, φέρνοντας πίσω αγαπημένους χαρακτήρες αλλά και νέα πρόσωπα-έκπληξη.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του ΑΝΤ1: «Το Σόι έχει κλειδώσει και μπαίνει σε γυρίσματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι συντελεστές είναι ενθουσιασμένοι. Η πρώτη έγκριση αφορά 60 επεισόδια, που θα προβάλλονται δύο φορές την εβδομάδα. Γίνεται προσπάθεια η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, αλλά δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν. Στο νέο κύκλο θα δούμε και γκεστ εμφανίσεις, αν και η παραγωγή δεν αποκαλύπτει ακόμα τα ονόματα. Το βασικό καστ παραμένει το ίδιο».

Πηγή: tvnea.com
