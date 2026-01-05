Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2026
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αριθμ. Πρωτ. 12
Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων
Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι τη Χώρας
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Θέμα: «Ανακοίνωση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για την ηλεκτρονική
τιμολόγηση»
Αγαπητοί Συνεργάτες,
Όπως μας ενημέρωσε η Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, για την έκδοση και διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης για τις κατηγορίες Λοιπών Παροχών και Ιδιωτικών Φαρμακείων για το οικονομικό έτος 2026 (συμπεριλαμβανομένου και των παροχών για Ευρωπαίους Πολίτες) είναι ο ΨΥΠ1ΟΞ7Μ-Δ7Ψ
Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες και την ενημέρωση των φαρμακείων ευθύνης σας για τη δυνατότητα έκδοσης των τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ.
Με Εκτίμηση,
farmakopoioi