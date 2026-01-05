2026-01-05 10:50:31
Φωτογραφία για Δημοσιεύθηκε ο νέος ΑΔΑ του ΕΟΠΥΥ



Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2026



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ



Αριθμ. Πρωτ. 12



Προς : Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείων

Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι τη Χώρας



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ



Θέμα: «Ανακοίνωση Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) για την ηλεκτρονική

τιμολόγηση»



Αγαπητοί Συνεργάτες,





Όπως μας ενημέρωσε η Οικονομική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ, για την έκδοση και διαβίβαση των ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω πιστοποιημένων παρόχων προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης για τις κατηγορίες Λοιπών Παροχών και Ιδιωτικών Φαρμακείων για το οικονομικό έτος 2026 (συμπεριλαμβανομένου και των παροχών για Ευρωπαίους Πολίτες) είναι ο ΨΥΠ1ΟΞ7Μ-Δ7Ψ



Παρακαλούμε για τις δικές ενέργειες και την ενημέρωση των φαρμακείων ευθύνης σας για τη δυνατότητα έκδοσης των τιμολογίων προς τον ΕΟΠΥΥ.



Με Εκτίμηση,






farmakopoioi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: Συγκρατημένη πρεμιέρα στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Η Μεγάλη Χίμαιρα»: Συγκρατημένη πρεμιέρα στην τηλεθέαση - Αναλυτικά τα 15'
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στο γραφείο του Γιώργου Παπαδάκη στον ΑΝΤ1: Λουλούδια και αναμμένο κερί στη μνήμη του
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
NASA Ο νέος χάρτης του Σύμπαντος
NASA Ο νέος χάρτης του Σύμπαντος
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης
Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των Συγκοινωνιών Αθηνών – Όμιλος ΟΑΣΑ ο Αντώνης Κεραστάρης
Νέος διάδρομος του ΝΑΤΟ που θα παρακάμπτει τα Τουρκικά Στενά
Νέος διάδρομος του ΝΑΤΟ που θα παρακάμπτει τα Τουρκικά Στενά
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα παχυσαρκίας – Ολα όσα προβλέπει
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα παχυσαρκίας – Ολα όσα προβλέπει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Μεγάλη Χίμαιρα: Όταν η φιλοδοξία και η αισθητική δεν αρκούν για να στηρίξουν την αφήγηση
Η Μεγάλη Χίμαιρα: Όταν η φιλοδοξία και η αισθητική δεν αρκούν για να στηρίξουν την αφήγηση
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/1/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (4/1/2026)
Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»
Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυνατές επιδόσεις για σειρές και ψυχαγωγία – πρωτιά για το «Εξελίξεις Τώρα»
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυνατές επιδόσεις για σειρές και ψυχαγωγία – πρωτιά για το «Εξελίξεις Τώρα»