2025-09-10 10:43:07

Οι νευρολόγοι διερευνούν φάρμακα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον εγκέφαλο να ανακάμψει μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραυματική βλάβη.



Σε περίπτωση εγκεφαλικής βλάβης, σε αντίθεση με ένα κάταγμα οστού, δεν υπάρχει σαφής δρόμος προς την ανάρρωση. Ούτε υπάρχουν ιατρικά εργαλεία ή θεραπείες που να βοηθούν τον εγκέφαλο να γιατρευτεί. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι γιατροί είναι να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να εργαστούν σκληρά στην αποκατάσταση και να ελπίζουν. Γι’ αυτό, εδώ και δεκαετίες, η στάση των γιατρών απέναντι στους επιζώντες από εγκεφαλική βλάβη ήταν σε μεγάλο βαθμό μια στάση νευρολογικού «μηδενισμού», όπως λέει ο Δρ Fernando Testai, νευρολόγος στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο και αρχισυντάκτης του Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. Το εγκεφαλικό επεισόδιο, σημειώνει, «συχνά θεωρείτο ως μια κατάσταση η οποία διαγιγνώσκεται μεν, αλλά δεν αντιμετωπίζεται. Αυτό, όμως, μπορεί να αλλάξει σύντομα.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ