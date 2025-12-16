2025-12-16 06:54:05
Φωτογραφία για Ανατροπή στις Συντάξεις: «Ξεκλειδώνουν» αναδρομικά μέχρι και 5.763 ευρώ σε επικουρικές – Δώρα [έγγραφο ντοκουμέντο]
Μεγάλη ανατροπή που ανοίγει τον δρόμο για πληρωμές-εξπρές έρχεται στα αναδρομικά που διεκδικούν περίπου 400.000 συνταξιούχοι, καθώς ο ΕΦΚΑ παραιτείται όχι μόνον από την άσκηση ένδικων μέσων στις αποφάσεις των δικαστηρίων, αλλά όπως αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις», παίρνει πίσω ακόμη και τα δικόγραφα των εφέσεων που είχε καταθέσει για να αντικρούσει τις αποφάσεις που sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 28ο Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 28ο "Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται"
Minimal αισθητική σε απαλές αποχρώσεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Minimal αισθητική σε απαλές αποχρώσεις
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Πέρασε μπροστά το «Happy Day»
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Πέρασε μπροστά το «Happy Day»
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega
Ανατροπή στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρωτιά για το «Χαμογέλα και Πάλι!» στο Mega
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
Δώρα εμπειριών. Χαρίστε χαρά χωρίς πακέτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΕΘ: Αποχαιρετισμός στο μακαριστό Θεολόγο συνάδελφο Δημήτριο Βογιατζή
ΠΕΘ: Αποχαιρετισμός στο μακαριστό Θεολόγο συνάδελφο Δημήτριο Βογιατζή
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
Τι να χρειάζετε να κάνετε και τι να αποφύγετε στον κήπο τους κρύους μήνες
Τι να χρειάζετε να κάνετε και τι να αποφύγετε στον κήπο τους κρύους μήνες
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR