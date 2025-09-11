2025-09-11 10:39:45
Παρά τις προσδοκίες για μεγαλύτερη απήχηση, η εκπομπή «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου εξακολουθεί να κινείται σε μονοψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Σύμφωνα με τις χθεσινές μετρήσεις, η εκπομπή κατέγραψε μέσο όρο 3,3% στο δυναμικό κοινό, παραμένοντας χαμηλά στη ζώνη ανταγωνισμού.
Αναλυτικά, η πορεία της τηλεθέασης ανά τέταρτο είχε ως εξής:
17:45 – 17:59: 2,9%
18:00 – 18:14: 2,0%
18:15 – 18:29: 1,8%
18:30 – 18:44: 2,1%
18:45 – 18:59: 4,7%
19:00 – 19:14: 4,5%
19:15 – 19:29: 4,5%
19:30 – 19:44: 4,0%
Όπως φαίνεται, τα πρώτα λεπτά η εκπομπή κινήθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, με τα νούμερα να υποχωρούν έως και στο 1,8% μεταξύ 18:15 – 18:29.
Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι το «Power Talk» δίνει ακόμα μάχη να εδραιωθεί στο τηλεοπτικό τοπίο, με το κοινό να παραμένει επιφυλακτικό απέναντι στο νέο εγχείρημα της παρουσιάστριας.
Πηγή: tvnea.com
