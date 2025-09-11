2025-09-11 10:41:10

Ποιοι είναι οι εκτιμώμενοι Δήμοι έκθεσης, σύμφωνα με τους ειδικούς του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας



Τα 75 έχουν φτάσει τα συνολικά κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο, εκ των οποίων τα 6 καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα.



Όπως αναφέρεται στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες, από το σύνολο των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί από την αρχή της περιόδου, τα 62 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ), όπως εγκεφαλίτιδα ή και μηνιγγίτιδα ή και οξεία χαλαρή παράλυση), ενώ 13 είχαν ήπιες εκδηλώσεις ή δεν είχαν εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ