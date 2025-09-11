2025-09-11 13:02:48
Φωτογραφία για Ο Τραμπ ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον δράστη της δολοφονίας της Ουκρανής κοπέλας στο τρένο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την επιβολή της θανατικής ποινής στον ΝτεΚάρλος Μπράουν, τον 34χρονο άστεγο που σκότωσε την Ιρίνα Ζαρούτσκα, μια 23χρονη Ουκρανή που είχε εγκαταλείψει τη χώρα της για να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.gazetaexpress.comΗ δολοφονία συνέβη μέσα σε ένα βαγόνι τρένου στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, όταν ο άνδρας, χωρίς προφανή λόγο, μαχαίρωσε τη γυναίκα που καθόταν sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή του Τόκιο, διακόπτοντας τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν την περιοχή του Τόκιο, διακόπτοντας τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (10/9/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (10/9/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG στο Βίλνιους της Λιθουανίας - Tα πρώτα σενάρια
Έκρηξη σε τρένο που μετέφερε LPG στο Βίλνιους της Λιθουανίας - Tα πρώτα σενάρια
Η Πολωνία στέλνει το πρώτο εμπορικό τρένο από τη Βαρσοβία στην Κίνα
Η Πολωνία στέλνει το πρώτο εμπορικό τρένο από τη Βαρσοβία στην Κίνα
Τρένο με πυρομαχικά εκτροχιάστηκε στη Σουηδία
Τρένο με πυρομαχικά εκτροχιάστηκε στη Σουηδία
Από τη Σκωτία στη Βενετία: Αυτά είναι μερικά από τα πιο γραφικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Από τη Σκωτία στη Βενετία: Αυτά είναι μερικά από τα πιο γραφικά ταξίδια με τρένο στην Ευρώπη
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο που κανείς δεν τολμά ποτέ να κάνει
Το μεγαλύτερο ταξίδι με τρένο στον κόσμο που κανείς δεν τολμά ποτέ να κάνει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Το πρόγραμμα της συναυλίας στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα της συναυλίας στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης
Aποχωρήσεις δημοσιογράφων από τον ALPHA... – Ερωτήματα για το κλίμα στον σταθμό
Aποχωρήσεις δημοσιογράφων από τον ALPHA... – Ερωτήματα για το κλίμα στον σταθμό
«Nα με λες μαμά»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ALPHA - Ποιες μέρες θα παιζει;
«Nα με λες μαμά»: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά του ALPHA - Ποιες μέρες θα παιζει;
GW250114 – The Clearest of Chirps
GW250114 – The Clearest of Chirps
Καστοριάδης : Αν δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει εκπαίδευση
Καστοριάδης : Αν δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει εκπαίδευση