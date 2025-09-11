2025-09-11 13:38:32
Φωτογραφία για Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανα ζώνη στα κανάλια (10/9/2025)
Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις  ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον. 

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά  ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

 





Πηγή: tvnea.com
Ο Τραμπ ζητά την επιβολή της θανατικής ποινής στον δράστη της δολοφονίας της Ουκρανής κοπέλας στο τρένο
Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογείται: από την τηλεοπτική επιστροφή μέχρι τον γάμο της Αμαλίας
Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογείται: από την τηλεοπτική επιστροφή μέχρι τον γάμο της Αμαλίας
Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογείται: από την τηλεοπτική επιστροφή μέχρι τον γάμο της Αμαλίας
