Τους καρπούς της αγριοτριανταφυλλιάς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε νωπούς ή αποξηραμένους για να ετοιμάσουμε:

– αφεψήματα

– βάμματα

– σιρόπια,

– ελιξίρια ακόμα και

– πάνγευστες μαρμελάδες και

– λικέρ

Ροφήματα παρασκευάζουμε ως εξής:

1.

κρύα διαβροχή ή έκχυση βοτάνου σε κρύο νερό:

-μουσκεύουμε μια κουταλιά της σούπας νωπούς κοπανισμένους καρπούς σε ένα φλιτζάνι αποχλωριομένο νερό για είκοσι (20) λεπτά.

2..

αφέψημα:

– ρίχνουμε ένα φλιτζάνι νερό και δυό κουταλάκια του γλυκού κοπανισμένους πρόσφατα αποξηραμένους καρπούς σε ένα αναλόγου μεγέθους δοχείο και σιγοβράζουμε για δεκαπέντε (15) λεπτά.

Σουρώνουμε και πίνουμε, όποιο από τα ροφήματά μας ετοιμάσαμε, σκέτο ή με μία κουταλιά μέλι συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/kynoroda-oi-polytimoi-karpoi-poy-katechoyn-igetiki-thesi-stin-periektikotita-se-vitamini-c/
