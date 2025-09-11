2025-09-11 18:31:03
Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε σε φαρμακείο στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και ζήτησε χρήματα, ενώ στο σημείο βρισκόταν πελάτης.
Η φαρμακοποιός αντέδρασε άμεσα και ο δράστης τράπηκε σε φυγή χωρίς να προλάβει να αφαιρέσει χρήματα ή προϊόντα. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.
Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
