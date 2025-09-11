2025-09-11 18:31:03
Φωτογραφία για Απόπειρα Ληστείας σε Φαρμακείο στη Νέα Ιωνία (video)
Απόπειρα ληστείας σημειώθηκε σε φαρμακείο στη Νέα Ιωνία. Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια, άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και ζήτησε χρήματα, ενώ στο σημείο βρισκόταν πελάτης.

Η φαρμακοποιός αντέδρασε άμεσα και ο δράστης τράπηκε σε φυγή χωρίς να προλάβει να αφαιρέσει χρήματα ή προϊόντα. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Δείτε το σχετικό βίντεο στο Open TV:
