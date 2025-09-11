2025-09-11 16:25:07
Ο ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, Διαχειριστής της Σιδηροδρομικής Υποδομής της χώρας, ανακοινώνει ότι τα έργα αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στη Θεσσαλία, τα οποία ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2025 σε συνέχεια των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και βρίσκονται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση τους. Η ολοκλήρωση αναμένεται το καλοκαίρι του 2026. sidirodromikanea
