Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
2025-09-11 16:52:15
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής «ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων, από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025, επέρχονται τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα, sidirodromikanea
