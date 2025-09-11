2025-09-11 17:54:25
Φωτογραφία για Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστέφει στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και με τον Τσιμιτσέλη - Σε ποια ώρα θα παίζει;

 



Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις

14.40 και για δεύτερη χρονιά, ο ΣΚΑΪ ταξιδεύει καθημερινά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αναδεικνύοντας την αυθεντική ψυχή της χώρας μας, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες όψεις της. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά τις καθημερινές αποστολές στην πρώτη γραμμή, ενώ στο «ταξίδι» θα συμμετέχει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναλαμβάνει -με το πηγαίο χιούμορ και τη φρέσκια ματιά του- τον συντονισμό από τη βάση.

Το υπαίθριο στούντιο για την παρουσίαση της εκπομπής που δίνει φωνή στην περιφέρεια, θα στηθεί, και αυτή τη χρονιά, σε αναρίθμητα σημεία απ’ άκρη σε άκρη της χώρας. Η καθημερινή ζωή, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ομορφιές, τα προβλήματα μικρών και μεγαλύτερων πόλεων, τα επιτεύγματα των κατοίκων, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της ερημοποίησης της υπαίθρου, θα παρουσιάζονται με ρεπορτάζ, video και live συνδέσεις. Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά και το καθημερινό ταξίδι συνεχίζεται σε ακόμη περισσότερους προορισμούς. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, πολλά να μοιραστούμε και πολλά να γνωρίσουμε στην ίδια μας τη χώρα.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, ο ΣΚΑΪ αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει ξανά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και να μας γνωρίσει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της καθημερινής ζωής. Και όσα μπορούν να καταφέρουν.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα - Πότε θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα - Πότε θα παίζει;
Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο Grand Hotel του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι 15 εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο Grand Hotel του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα - Πότε θα παίζει;
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα - Πότε θα παίζει;
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Άγριος Έρωτας: Πότε κάνει πρεμιέρα και ποιες μέρες θα παίζει στο πρόγραμμα του Alpha;
Η ΦΑΡΜΑ κάνει πρεμιέρα στο STAR - Κάθε πότε θα παίζει; - Ποιοι είναι οι 22 παίκτες;
Η ΦΑΡΜΑ κάνει πρεμιέρα στο STAR - Κάθε πότε θα παίζει; - Ποιοι είναι οι 22 παίκτες;
Το πρόγραμμα της συναυλίας στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα της συναυλίας στο σιδηροδρομικό μουσείο Θεσσαλονίκης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
Με εντατικούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος προχωρούν τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία - Προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια, περισσότερη χωρητικότητα στο μέλλον.
Με εντατικούς ρυθμούς και εντός χρονοδιαγράμματος προχωρούν τα σιδηροδρομικά έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία - Προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια, περισσότερη χωρητικότητα στο μέλλον.
Πρωθυπουργός της Μολδαβίας: Τα έσοδα των σιδηροδρόμων τριπλασιάστηκαν, τα ιστορικά χρέη μειώθηκαν σημαντικά
Πρωθυπουργός της Μολδαβίας: Τα έσοδα των σιδηροδρόμων τριπλασιάστηκαν, τα ιστορικά χρέη μειώθηκαν σημαντικά
Δεν κρίνεται η αξία από τα νούμερα – Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη για τον Νίκο Μουτσινά
Δεν κρίνεται η αξία από τα νούμερα – Η τοποθέτηση της Αφροδίτης Γραμμέλη για τον Νίκο Μουτσινά
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;
Το Cash or Trash επιστρέφει για 5η σεζόν - Σε ποια ζώνη θα παίζει;