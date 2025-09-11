Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις

14.40 και για δεύτερη χρονιά, ο ΣΚΑΪ ταξιδεύει καθημερινά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», αναδεικνύοντας την αυθεντική ψυχή της χώρας μας, τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες όψεις της. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής ξεκινά τις καθημερινές αποστολές στην πρώτη γραμμή, ενώ στο «ταξίδι» θα συμμετέχει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος αναλαμβάνει -με το πηγαίο χιούμορ και τη φρέσκια ματιά του- τον συντονισμό από τη βάση.

Το υπαίθριο στούντιο για την παρουσίαση της εκπομπής που δίνει φωνή στην περιφέρεια, θα στηθεί, και αυτή τη χρονιά, σε αναρίθμητα σημεία απ’ άκρη σε άκρη της χώρας. Η καθημερινή ζωή, οι ανθρώπινες ιστορίες, οι ομορφιές, τα προβλήματα μικρών και μεγαλύτερων πόλεων, τα επιτεύγματα των κατοίκων, οι συνέπειες των φυσικών καταστροφών και της ερημοποίησης της υπαίθρου, θα παρουσιάζονται με ρεπορτάζ, video και live συνδέσεις. Φέτος, ο πήχης ανεβαίνει πιο ψηλά και το καθημερινό ταξίδι συνεχίζεται σε ακόμη περισσότερους προορισμούς. Υπάρχουν πολλά να ειπωθούν, πολλά να μοιραστούμε και πολλά να γνωρίσουμε στην ίδια μας τη χώρα.

Από τις 15 Σεπτεμβρίου, ο ΣΚΑΪ αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει ξανά «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και να μας γνωρίσει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της καθημερινής ζωής. Και όσα μπορούν να καταφέρουν.







Πηγή: tvnea.com