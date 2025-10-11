2025-10-11 23:22:49

Το κύριο χαρακτηριστικό ενός σιροπιού/ελιξιρίου είναι η θεραπευτική του αξία, αλλά και η νοστιμιά του!



Είναι παρασκευές που ακροβατούν ανάμεσα στο ίαμα και το φαγητό και μπορούν να σταματήσουν τον βήχα μας,



να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας,



να δυναμώσουν την καρδιά μας,



να τονώσουν το κυκλοφορικό μας σύστημα, αλλά και να μας χαρίσουν ένα δροσερό καλοκαιρινό ρόφημα ή ζεστό ρόφημα για τα χειμωνιάτικα βράδια!



Τις θεραπευτικές ιδιότητες των καρπών της κουφοξυλιάς τις έχω περιγράψει στο άρθρο μου: Η χρήση των καρπών της κουφοξυλιάς ως ιάματος για τη γρίπη



Το σιρόπι όπως έχω περιγράψει και στο άρθρο μου Βότανα και τρόποι χρήσης : πως παρασκευάζουμε σιρόπια βοτάνων είναι ένα δυνατό συμπυκνωμένο αφέψημα ή έγχυμα, στο οποίο προσθέτω μέλι,



ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή πετιμέζι!



Πάνω σε αυτή την βασική αρχή μπορώ να δημιουργήσω πολλές άλλες παρασκευές, πλούσιες σε γεύσεις και θεραπευτικές ιδιότητες συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/pos-etoimazo-siropi-me-karpoys-koyfoxylias-sampoykoy/



