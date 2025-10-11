2025-10-11 23:22:49
Φωτογραφία για Πως ετοιμάζω σιρόπι με καρπούς κουφοξυλιάς/σαμπούκου
Το κύριο χαρακτηριστικό ενός σιροπιού/ελιξιρίου είναι η θεραπευτική του αξία, αλλά και η νοστιμιά του!

Είναι παρασκευές που ακροβατούν ανάμεσα στο ίαμα και το φαγητό και μπορούν να σταματήσουν τον βήχα μας,

να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό μας,

να δυναμώσουν την καρδιά μας,

να τονώσουν το κυκλοφορικό μας σύστημα, αλλά και να μας χαρίσουν ένα δροσερό καλοκαιρινό ρόφημα ή ζεστό ρόφημα για τα χειμωνιάτικα βράδια!

Τις θεραπευτικές ιδιότητες των καρπών της κουφοξυλιάς τις έχω περιγράψει στο άρθρο μου: Η χρήση των καρπών της κουφοξυλιάς ως ιάματος για τη γρίπη

Το σιρόπι όπως έχω περιγράψει και στο άρθρο μου Βότανα και τρόποι χρήσης : πως παρασκευάζουμε σιρόπια βοτάνων είναι ένα δυνατό συμπυκνωμένο αφέψημα ή έγχυμα, στο οποίο προσθέτω μέλι,

ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ή πετιμέζι!

Πάνω σε αυτή την βασική αρχή μπορώ να δημιουργήσω πολλές άλλες παρασκευές, πλούσιες σε γεύσεις και θεραπευτικές ιδιότητες συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/pos-etoimazo-siropi-me-karpoys-koyfoxylias-sampoykoy/
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό είναι αναλυτικά το καινούργιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. «Μαναστράκια»: Μνημονικός τόπος κτηνοτροφίας… Γράφει: η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Ετοιμάζω ρόφημα με αποξηραμένα φύλλα φραουλιάς!
Απολαυστικά ροφήματα με καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς
Απολαυστικά ροφήματα με καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς
Πως ετοιμάζω ισχυρό αναλγητικό μείγμα λαδιών για το κρυολόγημα
Πως ετοιμάζω ισχυρό αναλγητικό μείγμα λαδιών για το κρυολόγημα
Πως ετοιμάζω ρόφημα με μουστάκια καλαμποκιού
Πως ετοιμάζω ρόφημα με μουστάκια καλαμποκιού
όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τους καρπούς, θα έλεγα για τις ελιές, τον βελλούδινο καρπό πως...
όταν με ρώτησαν τι άγνωστο θα είχα να πω για τους καρπούς, θα έλεγα για τις ελιές, τον βελλούδινο καρπό πως...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Η Άρια Καλύβα διαψεύδει κατηγορηματικά ότι έθεσε όρο “ή ο Μπαλάσκας ή εγώ” για την εκπομπή “Κοινωνία άνω κάτω”
Η πτώση της «χρυσής» αυτοκρατορίας του Salt Bae
Η πτώση της «χρυσής» αυτοκρατορίας του Salt Bae
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Ευλαμπία Ρέβη: Ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της εν μέσω νομικής διαμάχης με τον ΣΚΑΪ
Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό – Οι σοβαροί άνθρωποι δεν χαίρονται με απολύσεις
Ξέσπασε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν ασχολούμαι με το σκουπιδαριό – Οι σοβαροί άνθρωποι δεν χαίρονται με απολύσεις
Eκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.
Eκατομμυριούχος: Νέο special επεισόδιο και special παίκτρια την Κατερίνα Καραβάτου.