Η Γαλλία αντιμετωπίζει πανεθνικές απεργίες στις μεταφορές - Σημαντική μείωση των δρομολογίων των τρένων
2025-09-11 22:32:41
Η Γαλλία αντιμετωπίζει εκτεταμένες διαταραχές στις μεταφορές μετά τις μαζικές διαμαρτυρίες της 10ης Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίζει περαιτέρω αναταραχή στις μετακινήσεις με μια πανεθνική απεργία που έχει προγραμματιστεί για τις 18 Σεπτεμβρίου. Οι σιδηροδρομικές, μετρό, λεωφορειακές και αεροπορικές υπηρεσίες αναμένεται να επηρεαστούν σοβαρά, εγείροντας ανησυχίες τόσο για τους εγχώριους sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑπόπειρα Ληστείας σε Φαρμακείο στη Νέα Ιωνία (video)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΑπολαυστικά ροφήματα με καρπούς αγριοτριανταφυλλιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ