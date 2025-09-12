2025-09-12 18:34:47
Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας και με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης, προχωρούν στην υπογραφή  Μνημονίου Συνεργασίας,...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
