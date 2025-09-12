Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας
2025-09-12 18:34:47
Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας και με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προαγωγή της κοινωνικής αλληλεγγύης, του πολιτισμού και της ιστορικής μνήμης, προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας,...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ