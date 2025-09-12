2025-09-12 14:51:46
Φωτογραφία για «ΤζενeΡέισον ΣΚ» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο... - Γιατί αναβάλλεται η εκπομπής της Κυριακής;
Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 16:00 για τη νέα ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1, «ΤζενeΡέισον ΣΚ» με την Κέλλυ Βρανάκη.

Ένα δίωρο γεμάτο ρυθμό, χιούμορ και θετική ενέργεια έρχεται για να κάνει τα Σαββατοκύριακά μας πιο ενδιαφέροντα. Με σύγχρονη ματιά, απρόβλεπτες στιγμές και πολλή ψυχαγωγία, η εκπομπή υπόσχεται να γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια.

Κάθε Σάββατο και Κυριακή συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ1, στην εκπομπή που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα, συνδυάζοντας viral θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, οικογενειακή ψυχαγωγία και δυνατές παρουσίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της μετάδοσης του μικρού Τελικού του Ευρωμπάσκετ.

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στο στούντιο είναι η Λουκία Παπαδάκη, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», και το «ΤζενeΡέισον ΣΚ» της επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις.


Η διεθνής καλαθοσφαιρίστρια Ελεάννα Χριστινάκη αναλαμβάνει ρόλο προπονήτριας και μαθαίνει στην Κέλλυ Βρανάκη τα βασικά του μπάσκετ. Θα καταφέρει η παρουσιάστρια να σκοράρει;

Η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με τη Ρίγα της Λετονίας, λίγο πριν από τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, με τους ανταποκριτές της ΕΡΤ να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα, το κλίμα και τον παλμό του γηπέδου.

Λίγο αργότερα, το μουσικό συγκρότημα VOX εντυπωσιάζει, δημιουργώντας μουσική μόνο με τη φωνή, χωρίς κανένα μουσικό όργανο.

Και φυσικά, δεν λείπουν οι νέες στήλες, με φιλοζωικά θέματα, διεθνείς ειδήσεις, αλλά και μικρές εκπλήξεις που θα δώσουν στο «ΤζενeΡέισον ΣΚ» τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
Τι είπε ο Κυρανάκης για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο και σιδηρόδρομο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι είπε ο Κυρανάκης για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο και σιδηρόδρομο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρεμιέρα για 9η συνεχόμενη σεζόν...
«Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»: Πρεμιέρα για 9η συνεχόμενη σεζόν...
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα - Πότε θα παίζει;
«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» κάνει πρεμιέρα - Πότε θα παίζει;
«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV
«Κακές Ιδέες»: Πρεμιέρα για τη νέα κωμική σειρά των Ατζαράκη και Ζάμπρα σε συμπαραγωγή COSMOTE TV
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Αυτή είναι η νέα εκπομπή του Αντώνη Φουρλή με την Στέλλα Παπαμιχαήλ - Πότε κάνουν πρεμιέρα;
Μια σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία που αντιμετωπίζει δυσκολίες στρέφεται στο αυτοσαρκαστικό χιούμορ!
Μια σιδηροδρομική εταιρεία στην Ιαπωνία που αντιμετωπίζει δυσκολίες στρέφεται στο αυτοσαρκαστικό χιούμορ!
Παρασκευή, 12/9/2025: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 12/9/2025: Εργασίες ημέρας
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Ανακοίνωση Ι Ν Αγίου Νικολάου Αστακού
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN
Έρχεται η πρεμιέρα της νέας εκπομπής Μπογδάνου – Παπακωστοπούλου στο OPEN