Πρεμιέρα το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου στις 16:00 για τη νέα ψυχαγωγική εκπομπή της ΕΡΤ1, «ΤζενeΡέισον ΣΚ» με την Κέλλυ Βρανάκη.Ένα δίωρο γεμάτο ρυθμό, χιούμορ και θετική ενέργεια έρχεται για να κάνει τα Σαββατοκύριακά μας πιο ενδιαφέροντα. Με σύγχρονη ματιά, απρόβλεπτες στιγμές και πολλή ψυχαγωγία, η εκπομπή υπόσχεται να γίνει η αγαπημένη μας συνήθεια.Κάθε Σάββατο και Κυριακή συντονιζόμαστε στην ΕΡΤ1, στην εκπομπή που μιλάει τη γλώσσα του σήμερα, συνδυάζοντας viral θέματα, ανθρώπινες ιστορίες, οικογενειακή ψυχαγωγία και δυνατές παρουσίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας.Σημειώνεται ότι την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου η εκπομπή δεν θα μεταδοθεί, λόγω της μετάδοσης του μικρού Τελικού του Ευρωμπάσκετ.Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, καλεσμένη στο στούντιο είναι η Λουκία Παπαδάκη, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της σειράς της ΕΡΤ «Ηλέκτρα», και το «ΤζενeΡέισον ΣΚ» της επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις.Η διεθνής καλαθοσφαιρίστρια Ελεάννα Χριστινάκη αναλαμβάνει ρόλο προπονήτριας και μαθαίνει στην Κέλλυ Βρανάκη τα βασικά του μπάσκετ. Θα καταφέρει η παρουσιάστρια να σκοράρει;Η εκπομπή συνδέεται ζωντανά με τη Ρίγα της Λετονίας, λίγο πριν από τον κρίσιμο αγώνα της Εθνικής Ελλάδος, με τους ανταποκριτές της ΕΡΤ να μεταφέρουν όλα τα τελευταία νέα, το κλίμα και τον παλμό του γηπέδου.Λίγο αργότερα, το μουσικό συγκρότημα VOX εντυπωσιάζει, δημιουργώντας μουσική μόνο με τη φωνή, χωρίς κανένα μουσικό όργανο.Και φυσικά, δεν λείπουν οι νέες στήλες, με φιλοζωικά θέματα, διεθνείς ειδήσεις, αλλά και μικρές εκπλήξεις που θα δώσουν στο «ΤζενeΡέισον ΣΚ» τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα.Πηγή: tvnea.com