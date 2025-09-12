2025-09-12 19:00:57
Φωτογραφία για Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Οινόφυτα και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 17:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πολυδένδρι- Χαλκίδα, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αναστολή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.Η αμαξοστοιχία 3552 (Αθήνα- Χαλκίδα) έχει ακινητοποιηθεί στον Αγ. Θωμά, η 1553 (Χαλκίδα- Αθήνα) sidirodromikanea
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας
Hellenic Train : Τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων στον υπεραστικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Αθήνα και σε ορισμένα τοπικά και προαστιακά δρομολόγια
EBU: Η απάντηση στις χώρες που απειλούν να αποχωρήσουν από τη Eurovision 2026 λόγω του Ισραήλ
Hellenic Train: Αναστολές και τροποποιήσεις δρομολογίων λόγω 24ωρης απεργίας την Πέμπτη
Hellenic Train: Αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο Διακοπτό-Καλάβρυτα, ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Hellenic Train: Η πώληση εισιτηρίων για τις αμαξοστοιχίες Intercity 50, 51 και 57 , διακόπτεται προσωρινά.
ΠΦΣ: Πρόταση συνεργασίας δράσεων πρόληψης με Φ.Σ. για την Οδική Ασφάλεια και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
Το Happy Day επιστρέφει στον Alpha -Τι ανακοίνωσε το κανάλι για την πρεμιέρα;
Φάρμα 3: Ποιος θα είναι ο επιστάτης σε αυτή τη σεζόν;
Τι είπε ο Κυρανάκης για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ το Σαββατοκύριακο και σιδηρόδρομο
«ΤζενeΡέισον ΣΚ» κάνει πρεμιέρα το Σάββατο... - Γιατί αναβάλλεται η εκπομπής της Κυριακής;
