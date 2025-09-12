2025-09-12 19:00:57

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στα Οινόφυτα και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 17:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Πολυδένδρι- Χαλκίδα, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για αναστολή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.Η αμαξοστοιχία 3552 (Αθήνα- Χαλκίδα) έχει ακινητοποιηθεί στον Αγ. Θωμά, η 1553 (Χαλκίδα- Αθήνα) sidirodromikanea

