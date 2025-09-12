2025-09-12 17:07:18
Φωτογραφία για ΠΦΣ: Πρόταση συνεργασίας δράσεων πρόληψης με Φ.Σ. για την Οδική Ασφάλεια και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ



 Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας



Αγαπητοί Συνάδελφοι,



Η εταιρεία DyonΜed S.A κατέθεσε πρόταση που έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. για την πραγματοποίηση δράσεων Ενημέρωσης και Πρόληψης με Φαρμακευτικούς Συλλόγους, για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ με τη χρήση SelfTest αυτοελέγχου.



Παρόμοιες δράσεις έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και

την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο , στην Κόρινθο , στην Καλαμάτα και στα Χανιά.

Όσοι Σύλλογοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται στην υπεύθυνη της εταιρείας

κυρία Παναγιώτα Ακριβοπούλου (τηλ. 2106655494-5) προκειμένου να υλοποιήσουν

παρόμοιες δράσεις.



Με Εκτίμηση,

farmakopoioi
Το Happy Day επιστρέφει στον Alpha -Τι ανακοίνωσε το κανάλι για την πρεμιέρα;
Το Happy Day επιστρέφει στον Alpha -Τι ανακοίνωσε το κανάλι για την πρεμιέρα;
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
