Η αναμόρφωση μια μεζονέτας του 19ου αιώνα στο Δυτικό Λονδίνο, με απόλυτο σεβασμό στην αρχική της αισθητική

Μια κα΄ όλα σύγχρονη κατοικία διαμορφωμένη με τρόπο που όλα τα νέα στοιχεία της εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησής της να είναι απόλυτα ταιριαστά με τα αρχιτεκτονικά της χαρακτηριστικά και την αρχική αισθητική του σπιτιού.

Ξύλινα παλιά έπιπλα συνδυασμένα με πιο σύγχρονης αισθητικής κομμάτια, εξαιρετικής ποιότητας υφασμάτινα στοιχεία, ταπετσαρίες, γυάλινα και μεταλλικά στοιχεία, vintage πινελιές και έντονες χρωματικές λεπτομέρειες στο λευκό/μπεζ "φόντο" των μεγάλων επιφανειών δημιουργούν ένα ιδιαίτερης αισθητικής σύνολο που διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του παραδοσιακού Εγγλέζικου στυλ διακόσμησης, αποπνέοντας "αέρα" άλλης εποχής ενώ ταυτόχρονα λειτουργικά πρόκειται για ένα απόλυτα σύγχρονο σπίτι.





