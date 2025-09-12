2025-09-12 19:56:45
Φωτογραφία για ΕΣΗΕΑ για ΣΚΑΪ - Αντιδράσεις για την επιστροφή του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και τον παραγκωνισμό Ρέβη – Κουρδή
Ο ΣΚΑΪ επαναφέρει από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου στις 14:40 την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία συνεχίζει για δεύτερη χρονιά. Αν και παρουσιάζεται ως «η πιο αυθεντική εκπομπή της χώρας», η απουσία των Ευλαμπίας Ρέβη και Γιώργου Κουρδή από το δελτίο Τύπου προκάλεσε σχόλια.

Η ΕΣΗΕΑ, με ανακοίνωσή της, καταδικάζει την εξέλιξη αυτή:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτύρεται έντονα για τις μεθοδεύσεις που μετήλθε ο Τ/Σ «ΣΚΑΪ» σε βάρος των συναδέλφων μας Ευλαμπίας Ρέβη και Γεωργίου Κουρδή, με τους οποίους είχε συνάψει συμφωνία για να παρουσιάζουν την ενημερωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα». Ο παραγκωνισμός τους σε δευτερεύοντα ρόλο στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό πρόγραμμα, παρά τα συμφωνηθέντα, συνιστά καταχρηστική πρακτική.

Φαινόμενα αλλοίωσης του ενημερωτικού χαρακτήρα των προγραμμάτων με την επίφαση «ανάλαφρης» προσέγγισης και την αντικατάσταση επαγγελματιών δημοσιογράφων με πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, όχι μόνο δεν αποτελούν «καινοτομία», αλλά εντείνουν την κρίση αξιοπιστίας που ταλανίζει τα ΜΜΕ με ευθύνη των εργοδοτών. Υπονομεύει μάλιστα το κύρος των επαγγελματιών δημοσιογράφων.

Η ΕΣΗΕΑ καταδικάζει τις διαρροές ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της κυρίας Ρέβη, που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Hellenic Train: Ακινητοποιημένες αμαξοστοιχίες λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές στα Οινόφυτα
Κώστας Τσουρός : Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό, το “γίνεται και καλύτερα” γιατί είναι ευθεία μομφή προς τη Ναταλία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κώστας Τσουρός : Δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό, το “γίνεται και καλύτερα” γιατί είναι ευθεία μομφή προς τη Ναταλία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
OPEN: Δυναμική επιστροφή στην ψυχαγωγία με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο» - Ποια θα το παρουσιάσει;
Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστέφει στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και με τον Τσιμιτσέλη - Σε ποια ώρα θα παίζει;
Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επιστέφει στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και με τον Τσιμιτσέλη - Σε ποια ώρα θα παίζει;
Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογείται: από την τηλεοπτική επιστροφή μέχρι τον γάμο της Αμαλίας
Ο Πέτρος Κωστόπουλος εξομολογείται: από την τηλεοπτική επιστροφή μέχρι τον γάμο της Αμαλίας
Καστοριάδης : Αν δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει εκπαίδευση
Καστοριάδης : Αν δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει εκπαίδευση
The Wall: Και επίσημα στον ΣΚΑΪ - Τι ανακοίνωσε το κανάλι για το τηλεπαιχνίδι;
The Wall: Και επίσημα στον ΣΚΑΪ - Τι ανακοίνωσε το κανάλι για το τηλεπαιχνίδι;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και των Διευθύνσεων Εκπαιδεύσεως Αιτωλοακαρνανίας
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
Η «Super Κατερίνα» κάνει πρεμιέρα την Δευτέρα - Τι ώρα θα παίζει τελικά;
ΠΦΣ: Πρόταση συνεργασίας δράσεων πρόληψης με Φ.Σ. για την Οδική Ασφάλεια και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
ΠΦΣ: Πρόταση συνεργασίας δράσεων πρόληψης με Φ.Σ. για την Οδική Ασφάλεια και την αποτροπή της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
Το Happy Day επιστρέφει στον Alpha -Τι ανακοίνωσε το κανάλι για την πρεμιέρα;
Το Happy Day επιστρέφει στον Alpha -Τι ανακοίνωσε το κανάλι για την πρεμιέρα;
Φάρμα 3: Ποιος θα είναι ο επιστάτης σε αυτή τη σεζόν;
Φάρμα 3: Ποιος θα είναι ο επιστάτης σε αυτή τη σεζόν;