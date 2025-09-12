Τίτλοι τέλους έπεσαν το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου για την καλοκαιρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, "Καλοκαίρι Παρέα" με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου.Στο φινάλε η Κατερίνα Καραβάτου ευχαρίστησε εμφανώς συγκινημένη όλους τους συνεργάτες της και αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές.Η Αφροδίτη Γραμμέλη, με δάκρυα στα μάτια ανέφερε μάλιστα πως η συνεργασία της με την Κατερίνα Καραβάτου ήταν η καλύτερη συνεργασία της ζωής της."Εμείς οι δύο ήταν γραπτό να συναντηθούμε και να δουλέψουμε μαζί. Το πιστεύω, είσαι σοβαρή δύναμη, αισθανόμουν τη μεγαλύτερη ασφάλεια του κόσμου, έχοντας εσένα στο πλάι μου. Ευχαριστώ για όλα. Ήταν πολύ μεγάλη μου τιμή και χαρά αυτό το πράγμα, όλη αυτή η συνεργασία εδώ", ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου στην Αφροδίτη Γραμμέλη.Από την πλευρά της η Αφροδίτη Γραμμέλη είπε συγκινημένη στην Κατερίνα Καραβάτου: "Εγώ θα σου πω ότι έφερες το φως στη ζωή μου και στη δουλειά μου και το είχα ανάγκη. Το είχα πάρα πολύ ανάγκη και δεν το περίμενα. Θέλω να είμαι μαζί σου και δεν με νοιάζουν, ούτε οι καρέκλες, ούτε τα πλατό, ούτε οι εκπομπές. Θέλω να είμαι από εδώ και στο εξής μαζί σου στη ζωή γιατί δεν είναι εύκολο να συναντήσεις ανθρώπους που θα σε κάνουν να νιώσεις όπως εσύ... Αυτά ήταν και κάποια πράγματα που συμβαίνουν λίγο μαγικά. Ήταν η καλύτερη συνεργασία της ζωής μου".Τέλος η Κατερίνα Καραβάτου τόνισε: "Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Είμαι πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, δεν έχω λόγια. Αυτή η φάση εδώ, αυτό το καλοκαίρι παρέα, αυτοί οι τρεις μήνες, με έκαναν να ελπίζω για τον κόσμο. Συνήθως, πιστεύεις ότι μόνο το κακό ή οι άνθρωποι που μιλάνε άσχημα, ή κάνουν τους άλλους να φοβούνται, ότι μόνο αυτοί μπορούν να πετύχουν. Δεν είναι έτσι…".Πηγή: tvnea.com