Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου μίλησαν στην εκπομπή «Το ’χουμε» και στην Κωνσταντίνα Σαρηγιάννη για την πρεμιέρα που κάνουν αύριο στον ΣΚΑΪ με το «Weekend Live». Ο Δημήτρης Πανόπουλος, μάλιστα, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κώστα Τσουρό, ο οποίος αντέδρασε βλέποντάς το.

Ο Κώστας Τσουρός απάντησε: «Βρε Δημήτρη μου, γιατί να μην ξανάρθω εκεί; Εγώ το σαββατοκύριακο ήμουν μια χαρά. Με χαρά θα ξαναπήγαινα το σαββατοκύριακο απέναντι από τη Ναταλία Γερμανού. Γιατί να μην ξανάρθω; Δεν το καταλαβαίνω!».

Ο Κώστας Τσουρός πρόσθεσε επίσης: «Όλο το τελευταίο διάστημα τον έχουμε δει να απαντάει, να υπάρχει ένα θέμα μεταξύ τους, με τη Ναταλία. Αν με ρωτάς, δεν με βρίσκει σύμφωνο αυτό, το “γίνεται και καλύτερα” γιατί είναι ευθεία μομφή προς τη Ναταλία. Εγώ δεν θα το έκανα, ο Δημήτρης επιλέγει να το κάνει και μάλλον κάτι ξέρει για να το κάνει».

Πηγή: tvnea.com
