2025-09-12 22:44:12

Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζομένους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββαταkathimerini.grΤον σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου, επισκέφθηκε sidirodromikanea

