2025-09-15 07:01:05
Φωτογραφία για Πως κινούνται τα τρένα στη Βόρειο Ελλάδα - Γιατί πάνε με χαμηλές ταχύτητες
Το NEWS 24/7 μετρά τις ταχύτητες των τρένων, εξετάζει την κατάσταση του δικτύου στη Βόρεια Ελλάδα και αναρωτιέται γιατί η Ελλάδα δεν έχει διεθνή σιδηροδρομικά δρομολόγια.Η Θεσσαλονίκη διαφημίζεται συχνά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Μια πόλη κόμβος, που επικοινωνεί με τέσσερις χώρες.Ωστόσο, σήμερα η Ελλάδα είναι το μοναδικό μέλος της ΕΕ, με ενεργό σιδηρόδρομο, αλλά χωρίς καμία διεθνή επιβατική sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
απλά και κατανοητά – διατροφικές βιταμίνες για κάθε σύμπτωμα…
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
απλά και κατανοητά – διατροφικές βιταμίνες για κάθε σύμπτωμα…
ΕΦΚΑ:Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΦΚΑ:Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ποιους συμφέρει να βγουν τώρα στη σύνταξη – 6 κίνητρα για να πάνε ταμείο… στον ΕΦΚΑ
Ποιους συμφέρει να βγουν τώρα στη σύνταξη – 6 κίνητρα για να πάνε ταμείο… στον ΕΦΚΑ
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
«Το Χούμε»: Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Αναλυτικά τα 15λεπτα
«Το Χούμε»: Χαμηλές πτήσεις για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού – Αναλυτικά τα 15λεπτα
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
Δεν πείθει το “Power Talk” - Χαμηλές πτήσεις για την Τατιάνα Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
Δεν πείθει το “Power Talk” - Χαμηλές πτήσεις για την Τατιάνα Στεφανίδου - Αναλυτικά τα 15'
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Δύο εκτροχιασμοί τρένων στη Ρωσία - Νεκρός ένας μηχανοδηγός- Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο -
Δύο εκτροχιασμοί τρένων στη Ρωσία - Νεκρός ένας μηχανοδηγός- Χάος στο σιδηροδρομικό δίκτυο -
«The Voice: Αυτοί είναι οι συντελεστές που υπέγραψαν – Ξεκινούν τα γυρίσματα»
«The Voice: Αυτοί είναι οι συντελεστές που υπέγραψαν – Ξεκινούν τα γυρίσματα»