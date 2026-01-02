2026-01-02 17:30:26
Τα τρένα «Ακρόπολις Εξπρές» και «Ελλάς Εξπρές» στα εφηβικά μου χρόνια.
Μόνον όμορφες μπορεί να είναι οι αναμνήσεις μου από αυτά τα τρένα που δυο φορές το χρόνο τα αντάμωνα, τον χειμώνα μου έφερναν τον πατέρα μου, τα καλοκαίρια με πήγαιναν σ΄ αυτόν.Γιώτα ΙωακειμίδουΦιλόλογοςschooltime.grΗ Δεκαετία του ΄60 σημαδεύτηκε από τη μαζική μετανάστευση των αδύναμων οικονομικά Ελλήνων στη Δυτική τότε Γερμανία. Η Γερμανία, η οποία είχε καταστραφεί οικονομικά μετά το τέλος του Β sidirodromikanea
