2025-09-15 07:55:02
Φωτογραφία για Καλημέρα Ελλάδα: Έτσι είπαν καλημέρα Στάθης - Λιβαθυνού

 





Την πρώτη “καλημέρα” είπε ο Παναγιώτης Στάθης, εις τριπλούν, για να συμπληρώσει αμέσως η Άννα Λιβαθυνού πως “εδώ είμαστε! Έφτασε αυτή η μέρα επιτέλους! Τι κάνετε; Πως είστε;”.

“Καλημέρα σας, καλωσήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο δημοσιογράφος με την νέα τηλεοπτική του παρτενέρ να υπογραμμίζει τα εξής. “Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 06.00 με 09.00 το πρωί, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινάει η μέρα μας, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι αλλά με πολύ ωραία, θετική και χαρούμενη διάθεση”.



“Να πούμε ότι ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο “Καλημέρα Ελλάδα”, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα

. Σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή. Αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ” τόνισε, ακόμα, ο Παναγιώτης Στάθης στον αέρα του ΑΝΤ1.



“Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας” επισήμανε, τέλος, η Άννα Λιβαθυνού για να αρχίσει και επίσημα η “νέα σελίδα” για το ιστορικό “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωινό της Δευτέρας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πως κινούνται τα τρένα στη Βόρειο Ελλάδα - Γιατί πάνε με χαμηλές ταχύτητες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πως κινούνται τα τρένα στη Βόρειο Ελλάδα - Γιατί πάνε με χαμηλές ταχύτητες
ΝΕΟΣ Κ.Ο.Κ. ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ Ι.Χ., ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΝΕΟΣ Κ.Ο.Κ. ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ Ι.Χ., ΚΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day...
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
Έτσι έκαναν πρεμιέρα η Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου στο ανανεωμένο Breakfast@star
Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του ανανεωμένου Καλημέρα Ελλάδα
Ο Γιώργος Παπαδάκης στην πρεμιέρα του ανανεωμένου Καλημέρα Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΕΦΚΑ:Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025
ΕΦΚΑ:Ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων μηνός Οκτωβρίου 2025
απλά και κατανοητά – διατροφικές βιταμίνες για κάθε σύμπτωμα…
απλά και κατανοητά – διατροφικές βιταμίνες για κάθε σύμπτωμα…
Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας του μετρό – Κ. Κυρανάκης: «Οι νέοι θα γυρίζουν με ασφάλεια στο σπίτι τους από τη διασκέδαση»
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για τη γαλανόλευκη στο Eurobasket
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα
Σειρά ατυχημάτων στη Γερμανία παρέλυσαν την σιδηροδρομική κυκλοφορία μέχρι τη Δευτέρα