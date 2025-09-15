





Την πρώτη “καλημέρα” είπε ο Παναγιώτης Στάθης, εις τριπλούν, για να συμπληρώσει αμέσως η Άννα Λιβαθυνού πως “εδώ είμαστε! Έφτασε αυτή η μέρα επιτέλους! Τι κάνετε; Πως είστε;”.

“Καλημέρα σας, καλωσήρθατε στη νέα σελίδα του “Καλημέρα Ελλάδα” εδώ στον ΑΝΤ1. Με ανυπομονησία και μεγάλη χαρά ερχόμαστε” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο δημοσιογράφος με την νέα τηλεοπτική του παρτενέρ να υπογραμμίζει τα εξής. “Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας αυτό το πρωινό. Θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 06.00 με 09.00 το πρωί, γιατί στόχος αυτής της εκπομπής, όλης της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, είναι να ξεκινάει η μέρα μας, να είμαστε πάντα ενημερωμένοι αλλά με πολύ ωραία, θετική και χαρούμενη διάθεση”.







“Να πούμε ότι ερχόμαστε εδώ, πραγματικά σ’ αυτή την ιστορική εκπομπή, σ’ αυτόν τον ιστορικό τίτλο, στο “Καλημέρα Ελλάδα”, στη μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, προκειμένου να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στον τίτλο της εκπομπής που είναι πολύ βαρύς, στην ιστορία της που είναι επίσης πολύ βαριά και πρεσβεύουμε ενδεχομένως τη δική μας ματιά σ’ αυτή τη νέα σελίδα

. Σίγουρα όμως πιστοί σ’ αυτό που είχε όλα αυτά τα χρόνια η εκπομπή. Αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, νηφαλιότητα, καλή διάθεση, χιούμορ” τόνισε, ακόμα, ο Παναγιώτης Στάθης στον αέρα του ΑΝΤ1.







“Αυτό δηλαδή το οποίο έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης, με τεράστια επιτυχία, 34 ολόκληρα χρόνια με σκληρή δουλειά, εμείς είμαστε εδώ για να το συνεχίσουμε και αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε τα ζεστά πρωινά μας. Αυτό το ραντεβού που θέλουμε να μας βάλετε στις καρδιές σας αλλά και στο σπιτικό σας” επισήμανε, τέλος, η Άννα Λιβαθυνού για να αρχίσει και επίσημα η “νέα σελίδα” για το ιστορικό “Καλημέρα Ελλάδα” το πρωινό της Δευτέρας.

Πηγή: tvnea.com