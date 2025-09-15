2025-09-15 20:54:49

Συμπληρωματική ανάκριση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων με υπόμνημα προς τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας.Το αίτημα αφορά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το θέμα της πυρασφάλειας, με αφορμή το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου, την έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που, όπως ισχυρίζονται οι οικογένειες, δεν παραδόθηκε ποτέ στον sidirodromikanea

