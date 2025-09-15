2025-09-15 19:09:35
Φωτογραφία για Eνημέρωση για την πληρωμή της υποβολής του λιμενικού (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)

 



Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατά την πληρωμή ΕΟΠΥΥ του 95% μηνός Ιουλίου, δεν καταβλήθηκε το ποσό της υποβολής για το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.),καθόσον το αντίστοιχο ποσό στον κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ εξαντλήθηκε και απαιτείται η αναμόρφωσή του. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία λάβαμε από την οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ το αίτημα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού έχει ήδη υποβληθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.





Παρακολουθούμε την πορεία του θέματος και θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο της πληρωμής.

Με εκτίμηση

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ


farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση υποβολής των λογαριασμών των φαρμακείων μέχρι και την Τρίτη 9 Σεπτέμβριου 2025
Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3ΕΑ/2025 (και για Θεολόγους Ειδικής Αγωγής)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 3ΕΑ/2025 (και για Θεολόγους Ειδικής Αγωγής)
Συντάξεις: Νέο Δώρο με βάση τα 250 ευρώ – Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή [πίνακες με ποσά]
Συντάξεις: Νέο Δώρο με βάση τα 250 ευρώ – Πότε θα γίνει η πρώτη πληρωμή [πίνακες με ποσά]
ΠΦΣ: Επιστροφή των χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ, για την προείσπραξη clawback που παρακρατήθηκε στην πληρωμή αναλωσίμων μηνός Ιανουαρίου
ΠΦΣ: Επιστροφή των χρημάτων από τον ΕΟΠΥΥ, για την προείσπραξη clawback που παρακρατήθηκε στην πληρωμή αναλωσίμων μηνός Ιανουαρίου
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;
Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;
Νέο έργο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέσει 39 ευρωπαϊκές πόλεις - Η Αθήνα στη Γραμμή Β
Νέο έργο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέσει 39 ευρωπαϊκές πόλεις - Η Αθήνα στη Γραμμή Β
Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του
Οι 8 νέοι ήρωες του «Grand Hotel» - Διαβάστε τα πάντα λίγο πριν το πολυτελές ξενοδοχείο ανοίξει και πάλι τις πόρτες του