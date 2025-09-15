Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατά την πληρωμή ΕΟΠΥΥ του 95% μηνός Ιουλίου, δεν καταβλήθηκε το ποσό της υποβολής για το Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.),καθόσον το αντίστοιχο ποσό στον κωδικό του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ εξαντλήθηκε και απαιτείται η αναμόρφωσή του. Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία λάβαμε από την οικονομική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ το αίτημα για την τροποποίηση του προϋπολογισμού έχει ήδη υποβληθεί και αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.











Παρακολουθούμε την πορεία του θέματος και θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο της πληρωμής.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

