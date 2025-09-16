2025-09-16 08:42:35
Οι απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη της Πόντου, η σύνδεση του δρόμου με τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, η κατασκευή και η λειτουργία του τερματικού σταθμού της ΜίκραςΦωτεινή Στεφανοπούλουvoria.grΣε αγώνα δρόμου επιδίδεται ο δήμος Καλαμαριάς, προκειμένου να επιλύσει όσες εκκρεμότητες ανήκουν στη δική του αρμοδιότητα σχετικά με τη διάνοιξη της οδού Πόντου, έργο κομβικής σημασίας για την εύρυθμη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΔράμα: Μουσική βραδιά στης γραμμές του τραίνου
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ