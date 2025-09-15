2025-09-15 22:03:01
Φωτογραφία για Μαρία Σταυρακάκη: Μια Ηρακλειώτισσα στέλεχος στα γαλλικά τρένα-Πως από φιλόλογος εξελίχθηκε σε προγραμματίστρια
Όσοι περάσαμε από πανεπιστημιακά έδρανα, δοκιμαστήκαμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και καταφέραμε να πάρουμε ένα πτυχίο γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ότι μπορέσαμε να κάνουμε το μαθητικό μας όνειρο πράξη.newshub.grΌταν όμως περάσουμε από το όνειρο στην επαγγελματική αποκατάσταση και την οικονομική μας αυτονομία, τα πράγματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν είναι ρόδινα. Τότε κάποιοι από εμάς sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Eνημέρωση για την πληρωμή της υποβολής του λιμενικού (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eνημέρωση για την πληρωμή της υποβολής του λιμενικού (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.)
Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Συμπληρωματική ανάκριση ζητούν 35 οικογένειες θυμάτων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Το Βιετνάμ θέτει νέα πρότυπα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία και τις προηγμένες λύσεις
Το Βιετνάμ θέτει νέα πρότυπα για τα τρένα υψηλής ταχύτητας αξιοποιώντας την παγκόσμια τεχνογνωσία και τις προηγμένες λύσεις
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
Νωρίς νωρίς: Αυτά είπαν στην πρεμιέρα τους Κρατερός Κατσούλης και Μαρία Ηλιάκη
Πως κινούνται τα τρένα στη Βόρειο Ελλάδα - Γιατί πάνε με χαμηλές ταχύτητες
Πως κινούνται τα τρένα στη Βόρειο Ελλάδα - Γιατί πάνε με χαμηλές ταχύτητες
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
24ωρη απεργία σήμερα στα τρένα: Αυτά είναι τα δρομολόγια που θα εκτελεστούν με προσωπικό ασφαλείας
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
Φαρίζ Αλίγιεφ: 1.000 τρένα μπλοκ θα αποστέλλονται στην Κίνα ετησίως μέσω Αζερμπαϊτζάν
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
Ο Όμιλος Antenna και το Atlantic Council ανακοινώνουν μία στρατηγική συνεργασία...
Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;
Δυνατό ξεκίνημα για το Πρωινό, αλλά πόσοι χωράνε τελικά στο τραπέζι;
Νέο έργο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέσει 39 ευρωπαϊκές πόλεις - Η Αθήνα στη Γραμμή Β
Νέο έργο τρένων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέσει 39 ευρωπαϊκές πόλεις - Η Αθήνα στη Γραμμή Β
Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Οι “Αποκαλύψεις” έκαναν πρεμιέρα– Ο Κουσουλός δεσμεύεται για έγκριτο και αληθινό ρεπορτάζ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ
Θερμή υποδοχή για τον Βαγγέλη Περρή στην πρεμιέρα του “Πρωινού”: Αγκαλιές, γέλια και σχόλια για το τρέιλερ