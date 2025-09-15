2025-09-15 22:03:01

Όσοι περάσαμε από πανεπιστημιακά έδρανα, δοκιμαστήκαμε στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και καταφέραμε να πάρουμε ένα πτυχίο γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το ότι μπορέσαμε να κάνουμε το μαθητικό μας όνειρο πράξη.newshub.grΌταν όμως περάσουμε από το όνειρο στην επαγγελματική αποκατάσταση και την οικονομική μας αυτονομία, τα πράγματα, τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν είναι ρόδινα. Τότε κάποιοι από εμάς sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ