





Η Κατερίνα Καραβάτου φαίνεται πως μπαίνει σε μια νέα φάση της τηλεοπτικής της πορείας, καθώς ολοκληρώθηκε τη θερινή περίοδο με επιτυχία και νέο συμβόλαιο στον ΑΝΤ1.

Η παρουσία της στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» δεν πέρασε απαρατήρητη, αφού κέρδισε τόσο το ενδιαφέρον του κοινού όσο και τις μετρήσεις τηλεθέασης, γεγονός που ενίσχυσε τη θέση της στο δυναμικό του σταθμού. Όπως αποκαλύπτει η Reallife, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής ο ΑΝΤ1 πρότεινε στην παρουσιάστρια την ανανέωση της συνεργασίας τους, πρόταση που εκείνη αποδέχθηκε, παρά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε ο Νίκος Κοκλώνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο προβλέπει την αξιοποίησή της από τις αρχές του 2026, με το επικρατέστερο σενάριο να την τοποθετεί στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση νέας εκπομπής από τον προσεχή Ιανουάριο.

Πηγή: tvnea.com