2025-09-16 13:14:16
Φωτογραφία για Αυξήσεις έως 200% στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. – SOS από τον Γιώργο Κιοσέ για το κόστος της αυτοφροντίδας



Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής αυτοφροντίδας των πολιτών, έχουν εξελιχθεί σε είδος πολυτελείας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κιοσές σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη». 

Οι συνεχείς ανατιμήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως και 200%, επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ο κ. Κιοσές ζητά από την Πολιτεία να επανεξετάσει τα κριτήρια αποζημίωσης και να λάβει μέτρα για να ανακοπεί η ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών, που πλήττει την πρόσβαση των ασθενών σε βασικά σκευάσματα.

Βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται καθημερινά – από απλά παυσίπονα και σιρόπια για τον βήχα μέχρι κολλύρια, κρέμες για δερματικές παθήσεις και σκευάσματα για ήπιες στομαχικές διαταραχές – παρουσιάζουν αυξήσεις από....



.... 10% έως 200% τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρακεταμόλη, η τιμή της οποίας από 2,12€ το 2023 εκτοξεύτηκε στα 2,95€ το 2025 (+40%).

Ο κ. Κιοσές τονίζει ότι τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. χορηγούνται κατά κύριο λόγο για απλές παθήσεις, αποτελούν ασφαλείς και αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας και η διάθεσή τους γίνεται με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού. Παρόλα αυτά, η απελευθέρωση των τιμών το 2017 – μέτρο που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των μνημονίων – όχι μόνο δεν οδήγησε σε μείωση μέσω ανταγωνισμού, αλλά αντίθετα έφερε συνεχείς ανατιμήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις φαρμάκων που από 5€ έφτασαν τα 10€, ενώ άλλα σχεδόν τριπλασιάστηκαν. Παράλληλα αναφέρει την ύπαρξη μιας κατηγορίας φαρμάκων που απαιτούν ιατρική συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, υποχρεώνοντας τους ασθενείς να τα πληρώνουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους. Καλεί την Πολιτεία να σεβαστεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να επανεξετάσει τα κριτήρια αποζημίωσης.




farmakopoioi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
Συντάξεις: Οι αυξήσεις με κατάργηση της προσωπικής διαφοράς [Οι πίνακες με τα ποσά για 671.584 συνταξιούχους]
Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων
Αυξήσεις αποδοχών συνταξιούχων
Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 για 300.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά – Για ποιους θα καταργηθεί άμεσα
Συντάξεις: Αυξήσεις από το 2026 για 300.000 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά – Για ποιους θα καταργηθεί άμεσα
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Παναγιώτης Στάθης-Άννα Λιβαθυνού: Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
Δείτε τρέιλερ του EXATHLON με τον Γιώργο Καράβα που κυκλοφόρησε
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του - Διαβάστε τα πάντα για την συνέχεια...
«Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του - Διαβάστε τα πάντα για την συνέχεια...
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Δικηγόρος Ρέβη – Κουρδή: «Θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιό τους - Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων»
Δικηγόρος Ρέβη – Κουρδή: «Θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιό τους - Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων»
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στις πρεμιέρες κι όχι μόνο ανα κανάλι (15/9/2025)
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στις πρεμιέρες κι όχι μόνο ανα κανάλι (15/9/2025)