Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), που αποτελούν βασικό κομμάτι της καθημερινής αυτοφροντίδας των πολιτών, έχουν εξελιχθεί σε είδος πολυτελείας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης, Γιώργος Κιοσές σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Θεσσαλονίκη».

Οι συνεχείς ανατιμήσεις, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως και 200%, επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ο κ. Κιοσές ζητά από την Πολιτεία να επανεξετάσει τα κριτήρια αποζημίωσης και να λάβει μέτρα για να ανακοπεί η ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών, που πλήττει την πρόσβαση των ασθενών σε βασικά σκευάσματα.

Βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται καθημερινά – από απλά παυσίπονα και σιρόπια για τον βήχα μέχρι κολλύρια, κρέμες για δερματικές παθήσεις και σκευάσματα για ήπιες στομαχικές διαταραχές – παρουσιάζουν αυξήσεις από....

.... 10% έως 200% τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παρακεταμόλη, η τιμή της οποίας από 2,12€ το 2023 εκτοξεύτηκε στα 2,95€ το 2025 (+40%).

Ο κ. Κιοσές τονίζει ότι τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. χορηγούνται κατά κύριο λόγο για απλές παθήσεις, αποτελούν ασφαλείς και αποτελεσματικές επιλογές θεραπείας και η διάθεσή τους γίνεται με την καθοδήγηση του φαρμακοποιού. Παρόλα αυτά, η απελευθέρωση των τιμών το 2017 – μέτρο που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο των μνημονίων – όχι μόνο δεν οδήγησε σε μείωση μέσω ανταγωνισμού, αλλά αντίθετα έφερε συνεχείς ανατιμήσεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥ.ΦΑ. Θεσσαλονίκης επισημαίνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις φαρμάκων που από 5€ έφτασαν τα 10€, ενώ άλλα σχεδόν τριπλασιάστηκαν. Παράλληλα αναφέρει την ύπαρξη μιας κατηγορίας φαρμάκων που απαιτούν ιατρική συνταγή αλλά δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ, υποχρεώνοντας τους ασθενείς να τα πληρώνουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους. Καλεί την Πολιτεία να σεβαστεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και να επανεξετάσει τα κριτήρια αποζημίωσης.





