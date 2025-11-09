Συντάξεις: Γιατί αγωνιούν 100.000 συνταξιούχοι - Ποιοι παίρνουν 250 ευρώ επίδομα το Νοέμβριο και οι αυξήσεις του 2026 [πίνακες]
2025-11-09 07:21:37
Την «καυτή» πατάτα των συντάξεων χηρείας καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες με την αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους να έχει χτυπήσει κόκκινο.eleftherostypos.grΟ νόμος Κατρούγκαλου φαίνεται πως κρύβει παγίδες και το υπουργείο Εργασίας καταστρώνει το δικό του πλάνο προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία των προηγουμένων ετών.Όπως είχε γραφεί στο ένθετο του Ελεύθερου Τύπου sidirodromikanea
