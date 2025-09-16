Ο δικηγόρος της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή μίλησε στο «Πρωινό», τονίζοντας ότι επιθυμούν να τηρηθεί το υπάρχον συμβόλαιό τους με τον ΣΚΑΪ. Ο κ. Θεόδωρος Μαντάς σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον σταθμό του Φαλήρου, σημειώνοντας ότι την παρουσίαση του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» έχει αναλάβει πλέον ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.«Η επιμονή των πελατών μου είναι να τηρηθεί το συμβόλαιό τους. Δεν θα πω αν είναι αορίστου χρόνου η σύμβασή τους. Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων».Τι λέει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την συμφωνία του με τον ΣΚΑΪΑπό την πλευρά του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέφερε ότι η συμφωνία στην αρχή ήταν να συντονίζει την εκπομπή και να είναι στο πλευρό του το δίδυμο του ΣΚΑΪ, κάτι που τελικά δεν τηρήθηκε.«Είναι μια νέα πρόκληση, αγωνία και άγχος υπάρχει. Τα έβαλα κάτω τα πράγματα, με βλέπω σε αυτό το πρότζεκτ. Το πρόβλημα ήταν το ζωντανό και καθημερινό. Είναι διαφορετικό. Έχει να κάνει με την Ελλάδα, με τα μέρη που θα πηγαίνουμε, με κάποια προβλήματα των περιοχών. Έχει και ενημερωτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.Δεν έχουμε μιλήσει με Ρέβη – Κουρδή, έχω μάθει ότι έχει γίνει ντόρος και περιμένω να μάθω τις εξελίξεις. Περίμενα ότι θα ήμασταν μαζί στην εκπομπή. Δεν είναι αυστηρά ενημερωτικό, είναι εφ’ όλης της ύλης η εκπομπή. Ήξερα ότι θα πάω σε μια εκπομπή, θα συντονίζω και θα υπάρχουν. Θα με βοηθούσαν κιόλας πάρα πολύ γιατί την ξέρουν την εκπομπή».Πηγή: tvnea.com