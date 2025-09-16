Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή κατέγραψε μόλις 3,8% στο δυναμικό.Αναλυτικά, στα τέταρτα η τηλεθέαση κινήθηκε ως εξής:5,5%3,8%2,0%Η πτωτική πορεία μέσα στην ώρα προβολής δείχνει ότι το κοινό δεν έμεινε «πιστό» στην εκπομπή, γεγονός που αναμένεται να απασχολήσει τη διοίκηση του σταθμού και την παραγωγή.Παρά την προβολή που είχε προηγηθεί και την κάλυψη από τον τύπο για τον νέο παρουσιαστή κι ότι αυτό προκάλεσε, η τηλεθέαση παρέμεινε χαμηλή

Η εκπομπή φιλοδοξεί να αναδείξει την Ελλάδα μέσα από διαφορετικές ιστορίες και εικόνες, αλλά η πρεμιέρα δείχνει ότι η προσέλκυση του κοινού δεν είναι δεδομένη. Απομένει να φανεί αν στις επόμενες εβδομάδες θα καταφέρει να κερδίσει έδαφος στη μάχη της τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com