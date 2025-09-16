2025-09-16 12:48:02
Φωτογραφία για Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η οποία έκανε πρεμιέρα χθες το βράδυ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, η εκπομπή κατέγραψε μόλις 3,8% στο δυναμικό.

Αναλυτικά, στα τέταρτα η τηλεθέαση κινήθηκε ως εξής:

5,5% 

3,8% 

2,0% 

Η πτωτική πορεία μέσα στην ώρα προβολής δείχνει ότι το κοινό δεν έμεινε «πιστό» στην εκπομπή, γεγονός που αναμένεται να απασχολήσει τη διοίκηση του σταθμού και την παραγωγή.

Παρά την προβολή που είχε προηγηθεί και την κάλυψη από τον τύπο για τον νέο παρουσιαστή κι ότι αυτό προκάλεσε, η τηλεθέαση παρέμεινε χαμηλή

Η εκπομπή φιλοδοξεί να αναδείξει την Ελλάδα μέσα από διαφορετικές ιστορίες και εικόνες, αλλά η πρεμιέρα δείχνει ότι η προσέλκυση του κοινού δεν είναι δεδομένη. Απομένει να φανεί αν στις επόμενες εβδομάδες θα καταφέρει να κερδίσει έδαφος στη μάχη της τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
Μάρκος Σεφερλής για ΣΚΑΙ: Τους έστειλα email ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε - Συζητάω ήδη με άλλο κανάλι
Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA
Δικηγόρος Ρέβη – Κουρδή: «Θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιό τους - Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων»
Πρεμιέρα για τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπές – Ποιοι κέρδισαν τη μάχη της τηλεθέασης
Χαμηλές πτήσεις για τις νέες εκπομπές του ΣΚΑΪ – Στην κορυφή το Live News
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Δικηγόρος Ρέβη – Κουρδή: «Θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιό τους - Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων»
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στις πρεμιέρες κι όχι μόνο ανα κανάλι (15/9/2025)
ΦΥΚ: Ξεκινά η διάθεσή τους στα ιδιωτικά φαρμακεία - Οι 6 κατηγορίες που περνούν στη γειτονιά
Βρετανία:Οι επιβάτες του τρένου θα ακούσουν το ανανεωμένο σύνθημα ασφαλείας «Δείτε το. Πες το. Τακτοποιήθηκε».
