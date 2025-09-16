2025-09-16 12:48:02

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης, όπου η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη ερώτηση.



Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Ισχύει; Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει” είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.



Η Κατερίνα Καινούργιου χαμογέλασε και απάντησε: “Κύριε Δημητρακόπουλε να σας πω ότι ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας”.



Πηγή: tvnea.com



