Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το πρωί της Τρίτης, όπου η Κατερίνα Καινούργιου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια απρόσμενη ερώτηση.

Διάβασα κάτι ευχάριστο για εσάς. Ισχύει; Θα χαρώ πάρα πολύ αν ισχύει” είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Η Κατερίνα Καινούργιου χαμογέλασε και απάντησε: “Κύριε Δημητρακόπουλε να σας πω ότι ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, όταν είναι η ώρα και πρέπει και αν, θα είμαι η πρώτη που θα το μοιραστώ με τους τηλεθεατές. Ξέρω ότι το λέτε από την καρδιά σας”.

