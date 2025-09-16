2025-09-16 14:13:52
Φωτογραφία για Εκπομπή αλλάζει τηλεοπτική στέγη και πηγαίνει στο MEGA

 



Από τη νέα σεζόν, μία από τις πιο ιδιαίτερες παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης αλλάζει «στέγη».

Η εκπομπή της ΕΡΤ3 «Village United», το αθλητικό–ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ που φωτίζει τη ζωή μικρών κοινοτήτων μέσα από το ποδόσφαιρο, θα μεταδίδεται πλέον από το Mega με νέο τίτλο: «Village Libertadores» σύμφωνα με το youfly.com.

Η ομάδα παραγωγής, με τον σκηνοθέτη Κώστα Αμοιρίδη και τον δημοσιογράφο Θανάση Νικολάου, συνεχίζει το ίδιο ταξίδι, καταγράφοντας την καθημερινότητα των ντόπιων ποδοσφαιριστών και την ένταση των αγώνων με έναν αυθεντικό, ντοκιμαντερίστικο τρόπο. Η πρεμιέρα στο νέο κανάλι αναμένεται στις αρχές του 2026.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αυξήσεις έως 200% στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. – SOS από τον Γιώργο Κιοσέ για το κόστος της αυτοφροντίδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυξήσεις έως 200% στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. – SOS από τον Γιώργο Κιοσέ για το κόστος της αυτοφροντίδας
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ; - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ; - Διαβάστε τα πάντα για τη νέα σειρά του ΑΝΤ1
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Super Κατερίνα: Σε μια πιο χαλαρή τηλεοπτική εκδοχή
Super Κατερίνα: Σε μια πιο χαλαρή τηλεοπτική εκδοχή
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Νομική προσφυγή Ρέβη – Κουρδή κατά ΣΚΑΪ για την εκπομπή “Όπου Υπάρχει Ελλάδα
Η ΕΡΤ2 αλλάζει... - Πώς θα μετονομαστεί και τι θα προβάλει;
Η ΕΡΤ2 αλλάζει... - Πώς θα μετονομαστεί και τι θα προβάλει;
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
Buongiorno: Έτσι έκανε πρεμιέρα η Φαίη Σκορδά για 2η χρονιά στο MEGA
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
Κατερίνα Καινούργιου για την εγκυμοσύνη: Ο καθένας γράφει ό,τι θέλει...
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Χαμηλή πρεμιέρα για την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
«Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του - Διαβάστε τα πάντα για την συνέχεια...
«Η γη της ελιάς», επιστρέφει με τον 5ο κύκλο του - Διαβάστε τα πάντα για την συνέχεια...
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Κώστας Φραγκολιάς: Tα πολυάριθμα πάνελ δεν μου αρέσουν - Ποιος θα προλάβει να μιλήσει;
Δικηγόρος Ρέβη – Κουρδή: «Θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιό τους - Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων»
Δικηγόρος Ρέβη – Κουρδή: «Θέλουν να τηρηθεί το συμβόλαιό τους - Υπάρχει το εργατικό δίκαιο που προστατεύει τα δικαιώματα των δημοσιογράφων»