Από τη νέα σεζόν, μία από τις πιο ιδιαίτερες παραγωγές της ελληνικής τηλεόρασης αλλάζει «στέγη».

Η εκπομπή της ΕΡΤ3 «Village United», το αθλητικό–ταξιδιωτικό ντοκιμαντέρ που φωτίζει τη ζωή μικρών κοινοτήτων μέσα από το ποδόσφαιρο, θα μεταδίδεται πλέον από το Mega με νέο τίτλο: «Village Libertadores» σύμφωνα με το youfly.com.

Η ομάδα παραγωγής, με τον σκηνοθέτη Κώστα Αμοιρίδη και τον δημοσιογράφο Θανάση Νικολάου, συνεχίζει το ίδιο ταξίδι, καταγράφοντας την καθημερινότητα των ντόπιων ποδοσφαιριστών και την ένταση των αγώνων με έναν αυθεντικό, ντοκιμαντερίστικο τρόπο. Η πρεμιέρα στο νέο κανάλι αναμένεται στις αρχές του 2026.

Πηγή: tvnea.com