Ο Κώστας Φραγκολιάς, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, δήλωσε πως τα πολυάριθμα πάνελ δεν τον ελκύουν και ότι έχει θέμα με τη χρήση τους.



«Φέτος θα κάνω θέατρο και έχω και μια μικρή συμμετοχή στη σειρά Ηλέκτρα της ΕΡΤ. Εγώ έχω ένα θέμα, καλή ώρα όπως είστε εσείς, με τα πολυάριθμα πάνελ. Θα γίνει εκεί, του… κουτρούλη!



Δεν μου αρέσει να υπάρχουν πολλά άτομα, δηλαδή ποιος θα προλάβει να μιλήσει; Κι εσείς είστε δυνατοί όλοι, με δυνατό σχόλιο, θα γίνει χαμός. Προσωπικότητες σαν τον Πέτρο Κωστόπουλο λείπουν από την τηλεόραση», είπε ο Κώστας Φραγκολιάς.



