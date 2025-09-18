2025-09-18 09:41:55

Στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Νοεμβρίου, με τις επικρατέστερες ημερομηνίες να είναι η 8η και η 10η του μήνα, θα σταματήσει, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, τη λειτουργία του το Μετρό της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες των Μακεδονικών Νέων.Ντόνια Κανιτσάκηmakedonikanea.grΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήδη από τον Οκτώβριο, το Μετρό θα σταματά τα δρομολόγιά του νωρίτερα από sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ