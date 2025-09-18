Η μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη της χθεσινής ημέρας εξελίχθηκε σε πραγματικό «ντέρμπι», με δύο εκπομπές να κονταροχτυπιούνται για την κορυφή και τελικά να καταλήγουν σε απόλυτη ισοπαλία.

Οι «Αποκαλύψεις» και οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» συγκέντρωσαν ακριβώς το ίδιο ποσοστό τηλεθέασης, 8,2%, επιβεβαιώνοντας ότι το κοινό παραμένει μοιρασμένο ανάμεσα στις δύο προτάσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Λίγο πιο πίσω, το «Live You» κατέγραψε 6,2%, δείχνοντας πως εξακολουθεί να διατηρεί τη δική του σταθερή μερίδα τηλεθεατών.

Στις υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4%. Η μαγειρική πρόταση ποπ μαγειρική αρκέστηκε σε 2,1%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» έφτασαν στο 3,5%.







Η χθεσινή μέρα απέδειξε για ακόμα μία φορά πως η μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη αποτελεί πεδίο σκληρού ανταγωνισμού, με τους τηλεθεατές να μοιράζουν την προτίμησή τους και να κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον για την πορεία των εκπομπών.

Πηγή: tvnea.com